साइबर ठगों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी पुलिस, दो खातों में 42 करोड़ खपाने पर केस

यूपी पुलिस साइबर ठगों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी है। इस मामले में गोंडा के दो खातों को चिह्नित किया गया है। साइबर ठगी के 42 करोड़ खपाने पर दो बैंक खाताधारकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब तकनीक के सहारे ठगों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी है। इसके चलते अलीगढ़ में सैकड़ों म्यूल बैंक खाते चिह्नित किए गए हैं, जिनमें ठगी की रकम खपाने की आशंका है। वहीं, गोंडा क्षेत्र के दो व्यक्तियों के खातों को चिह्नित कर लिया गया है, जिनमें करीब 42 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ है। जांच में सामने आया है कि दोनों खातों पर देशभर में 100 से अधिक शिकायतें पंजीकृत हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

साइबर ठगी की घटनाओं में अपराधी का नाम-पता से लेकर मोबाइल नंबर व बैंक खाते तक फर्जी होते हैं। साल की शुरुआत में पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को जेल भेजा था। उस दौरान 600 व्हॉट्सएप ग्रुप बंद कराकर डेढ़ लाख लोगों को ठगने से बचाया था। इसी क्रम में पुलिस ने उन म्यूल अकाउंट्स को चिह्नित करना शुरू किया, जो संदिग्ध लेनदेन में शामिल हैं। पुलिस ने अब साइबर क्राइम थाने में दो मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें कहा है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किए गए फीडबैक फर्म के अनुसार एक बैंक एकाउंट संदिग्ध पाया गया है।

एनसीआरपी व समन्वय पोर्टल पर जांच के बाद पता चला कि खाते पर 64 शिकायतें पंजीकृत हैं। इनमें कुल 27 करोड़ 82 लाख 63 हजार 651 रुपये का फ्रॉड हुआ है। खाताधारक का नाम का नाम एमएस बालाजी ट्रेडर्स है, जिसके संचालक गोंडा क्षेत्र के गांव भडीरा निवासी बिशवेंद्र पुत्र देवेंद्र है। इसी तरह दूसरे खाते पर 29 शिकायतें पंजीकृत हैं। इसमें कुल 14 करोड़ 21 लाख 56 हजार 426 रुपये का फ्रॉड हुआ है। इसके खाताधारक का नाम गोंडा क्षेत्र के विजयग निवासी दिनेश पुत्र गुलवीर (हाल निवासी इंद्रपुरम, गाजियाबाद) है। इंस्पेक्टर साइबर क्राइम रामेंद्र शुक्ला ने बताया कि दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।

देशभर के कई राज्यों में दर्ज हैं शिकायतें दोनों खातों पर कुल 103 शिकायतें पंजीकृत हैं। इनमें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, मनीपुर, ओडिशा, गुजरात, कर्नाकट के अलग-अलग जिलों की शिकायतें शामिल हैं। पुलिस सभी खातों की ट्रेल खंगाल रही है।

संदिग्ध बैंक खाते के मामले में महिला पर मुकदमा दर्ज अलीगढ़ के थाना टप्पल पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के साइबर क्राइम मुख्यालय (लखनऊ) के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है। जट्टारी क्षेत्र में संदिग्ध 'म्यूल' खातों की जांच के दौरान यह धोखाधड़ी सामने आई।साइबर हेल्पडेस्क पर तैनात उपनिरीक्षक शगुन सोम को मुख्यालय से संदिग्ध खातों की एक सूची मिली थी। जांच के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के एक खाता संख्या की गहन पड़ताल की गई।

जांच में पता चला कि इस खाते के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से ही दो शिकायतें (संख्या 23104250051698 और 32904250017289) दर्ज हैं।पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, इस बैंक खाते का उपयोग भोले-भले लोगों से ऑनलाइन ठगी कर अवैध रकम जमा करने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, खाताधारक ने इस खाते को अन्य संदिग्ध अपराधियों को अवैध इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया था।