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अलीगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की आत्महत्या, दूसरी की एडिट फोटो भेज तुड़वाया रिश्ता

Mar 25, 2026 11:12 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अलीगढ़
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यूपी के अलीगढ़ में लोधा क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। गांव का ही दबंग रोज छेड़छाड़ करता था। वह शादी के लिए दबाव बना रहा था। दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुड़वाने की धमकी दे रहा था।

अलीगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की आत्महत्या, दूसरी की एडिट फोटो भेज तुड़वाया रिश्ता

यूपी के अलीगढ़ में लोधा क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। गांव का ही दबंग रोज छेड़छाड़ करता था। वह शादी के लिए दबाव बना रहा था। दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुड़वाने की धमकी दे रहा था। एक गांव निवासी 19 वर्षीय युवती सोमवार को घर पर अकेली थी। परिजन रिश्तेदारी में गए थे।

शाम को परिजन घर लौटे तो किशोरी का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ था। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। चीखपुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था। जबरन शादी का दबाव बना रहा था। दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुड़वाने की धमकी देता था। इसको लेकर युवती की मां ने आरोपी के परिजनों से शिकायत भी की थी।

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रास्ते में आते-जाते समय वह युवती से मारपीट भी कर चुका था। जिसकी वजह से वह तनाव में थी। आहत हो युवती ने कदम उठा लिया। थाना प्रभारी लोधा, हेमंत मावी ने कहा कि युवती ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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युवती के फोटो एडिट कर मंगेतर को भेजे,टूटा रिश्ता

अलीगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में शातिर ने युवती का फोटो एडिट कर मंगेतर को भेज दिया। रिश्ता करने पर मंगेतर को जान से मारने की धमकी दे डाली। मंगेतर ने रिश्ता करने से इंकार कर दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक मोहल्ला निवासी युवती का रिश्ता मुरादाबाद निवासी युवक से तय हुआ था। इसी बीच किसी तरह इलाके के ही एक युवक ने मंगेतर का मोबाइल नंबर ले लिया। युवती का फोटो अपने साथ एडिट कर मंगेतर को भेज दिया।

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फोटो देख मंगेतर पक्ष दंग रह गया। इतना ही नहीं शातिर ने मंगेतर को शादी करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पर मंगेतर पक्ष ने रिश्ता करने से इंकार कर दिया। घटना के बाद से पीड़ित पक्ष दहशत में है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सौरभ निवासी सराय मियां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि युवती के फोटो मंगेतर को भेजने का मामला सामने आया था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी मामले की जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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