अलीगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की आत्महत्या, दूसरी की एडिट फोटो भेज तुड़वाया रिश्ता

यूपी के अलीगढ़ में लोधा क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। गांव का ही दबंग रोज छेड़छाड़ करता था। वह शादी के लिए दबाव बना रहा था। दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुड़वाने की धमकी दे रहा था।

यूपी के अलीगढ़ में लोधा क्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। गांव का ही दबंग रोज छेड़छाड़ करता था। वह शादी के लिए दबाव बना रहा था। दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुड़वाने की धमकी दे रहा था। एक गांव निवासी 19 वर्षीय युवती सोमवार को घर पर अकेली थी। परिजन रिश्तेदारी में गए थे।

शाम को परिजन घर लौटे तो किशोरी का शव कमरे में फंदे पर लटका हुआ था। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। चीखपुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था। जबरन शादी का दबाव बना रहा था। दूसरी जगह रिश्ता करने पर तुड़वाने की धमकी देता था। इसको लेकर युवती की मां ने आरोपी के परिजनों से शिकायत भी की थी।

रास्ते में आते-जाते समय वह युवती से मारपीट भी कर चुका था। जिसकी वजह से वह तनाव में थी। आहत हो युवती ने कदम उठा लिया। थाना प्रभारी लोधा, हेमंत मावी ने कहा कि युवती ने फंदे से लटक कर आत्महत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

युवती के फोटो एडिट कर मंगेतर को भेजे,टूटा रिश्ता अलीगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में शातिर ने युवती का फोटो एडिट कर मंगेतर को भेज दिया। रिश्ता करने पर मंगेतर को जान से मारने की धमकी दे डाली। मंगेतर ने रिश्ता करने से इंकार कर दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक मोहल्ला निवासी युवती का रिश्ता मुरादाबाद निवासी युवक से तय हुआ था। इसी बीच किसी तरह इलाके के ही एक युवक ने मंगेतर का मोबाइल नंबर ले लिया। युवती का फोटो अपने साथ एडिट कर मंगेतर को भेज दिया।