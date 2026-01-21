Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Cricketer Rinku Singh Sister Neha Apologize on AI video Questions PM Modi Patang
एआई वीडियो को लेकर क्रिकेटर रिंकू की बहन ने मांगी माफी, पीएम मोदी की पतंग पर उठाए सवाल

एआई वीडियो को लेकर क्रिकेटर रिंकू की बहन ने मांगी माफी, पीएम मोदी की पतंग पर उठाए सवाल

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा डाली गई भगवान की एआई वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। उनकी बहन नेहा सिंह ने रिंकू और खुद माफी मांगते पीएम मोदी के भगवान हनुमान वाली पतंग उड़ाने पर सवाल उठाया है।

Jan 21, 2026 02:26 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा डाली गई भगवान की एआई वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। उनकी बहन नेहा सिंह ने रिंकू और खुद माफी मांगते पीएम मोदी के भगवान हनुमान वाली पतंग उड़ाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्रोल और शिकायत दर्ज कराने वालों से पूछा कि इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य क्रिकेटर रिंकू सिंह की ओर से इंटरनेट मीडिया पर की पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ने लगा। करणी सेना के पदाधिकारियों ने सासनी गेट थाने में तहरीर देकर रिंकू सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिंकू सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर देवी-देवताओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई वीडियो पोस्ट की है।

ये भी पढ़ें:प्रयाग में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन में खराबी के बाद तालाब में गिरा

इसमें दिखाया गया है कि रिंकू सिंह मैदान पर लगातार छक्के मारते जा रहे हैं। उस पर लिखकर आ रहा है कि तुमको सफलता किसने दिलाई? उसमें हनुमानजी काला चश्मा लगाकर कार चलाते दिखाए गए, उनके बराबर में भगवान शिव काला चश्मा लगाए बैठे व पीछे अन्य भगवान काला चश्मा पहने दिखाए गए हैं। उनकी बहन नेहा सिंह ने वीडियो डिलीट करने के बाद माफी मांगी है।

पीएम मोदी की क्यों नहीं की शिकायत

रिंकू सिंह की नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर शाम को एक पोस्ट पोस्ट किया। जिसमें रिंकू सिंह द्वारा अपलोड वीडियो की फोटो और पीएम मोदी द्वारा भगवान हनुमान की पतंग उठाने की फोटो को मर्ज किया गया है। नेहा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि शिकायत करने वाले इस फोटो पर क्यों चुप हैं। उनका इशारा पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं कराते। नेहा की पोस्ट पर भाई के प्रशंसकों का समर्थन मिल रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |