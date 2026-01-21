एआई वीडियो को लेकर क्रिकेटर रिंकू की बहन ने मांगी माफी, पीएम मोदी की पतंग पर उठाए सवाल

संक्षेप: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा डाली गई भगवान की एआई वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। उनकी बहन नेहा सिंह ने रिंकू और खुद माफी मांगते पीएम मोदी के भगवान हनुमान वाली पतंग उड़ाने पर सवाल उठाया है।

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा डाली गई भगवान की एआई वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। उनकी बहन नेहा सिंह ने रिंकू और खुद माफी मांगते पीएम मोदी के भगवान हनुमान वाली पतंग उड़ाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्रोल और शिकायत दर्ज कराने वालों से पूछा कि इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है।

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य क्रिकेटर रिंकू सिंह की ओर से इंटरनेट मीडिया पर की पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ने लगा। करणी सेना के पदाधिकारियों ने सासनी गेट थाने में तहरीर देकर रिंकू सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिंकू सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर देवी-देवताओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई वीडियो पोस्ट की है।

इसमें दिखाया गया है कि रिंकू सिंह मैदान पर लगातार छक्के मारते जा रहे हैं। उस पर लिखकर आ रहा है कि तुमको सफलता किसने दिलाई? उसमें हनुमानजी काला चश्मा लगाकर कार चलाते दिखाए गए, उनके बराबर में भगवान शिव काला चश्मा लगाए बैठे व पीछे अन्य भगवान काला चश्मा पहने दिखाए गए हैं। उनकी बहन नेहा सिंह ने वीडियो डिलीट करने के बाद माफी मांगी है।