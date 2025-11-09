खेत में बोरों में बंद मिले गोवंश के अवशेष, हंगामे के बाद जांच में लगी पुलिस की तीन टीम

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में गभाना क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे स्थित गांव भांकरी के पास सड़क किनारे खेत में शनिवार सुबह बोरों में गोवंश के अवशेष मिलने से ग्रामीणों व हिंदूवादी संगठन के लोगों आक्रोश पनप गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई।

यूपी के अलीगढ़ में गभाना क्षेत्र में दिल्ली-कानपुर हाईवे स्थित गांव भांकरी के पास सड़क किनारे खेत में शनिवार सुबह बोरों में गोवंश के अवशेष मिलने से ग्रामीणों व हिंदूवादी संगठन के लोगों आक्रोश पनप गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर लोगों को शांत किया। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।

गो-रक्षक दल के जिला अध्यक्ष सचिन राघव के अनुसार उनके संगठन के साथी प्रशांत सिंह शनिवार सुबह दौड़ लगा रहे थे। तभी गांव भांकरी स्थित सूर्यधरा ढाबा के पास उन्हें जूट के बोरों में गोवंशों के अवशेष दिखे। सूचना पर हिंदू रक्षा दल के जिला संयोजक भूपेंद्र राजपूत, भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान गो रक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दिव्यांश चौहान, करणी सेना के पदाधिकारी व ग्रामीण एकत्रित हो गए।

अवशेषों को देख लोग आक्रोशित हो गए और कार्रवाई की मांग की। जानकारी पाकर सीओ गभाना संजीव कुमार तोमर, इंस्पेक्टर गभाना सचिन कुमार फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सीओ ने गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्हें शांत कराया। इसके बाद हिंदूवादी संगठन के लोग थाने पहुंचे और तहरीर दी। उधर, पुलिस ने गोवंशों को दफनवा दिया। बाद में एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

किसी अन्य जगह घटना करके यहां फेंके अवशेष हिन्दू रक्षा दल के जिला संयोजक भूपेंद्र राजपूत के अनुसार बोरे में सिर आदि अवशेष थे। आरोपियों ने किसी अन्य जगह पर घटना को अंजाम देकर अवशेषों को गभाना क्षेत्र में फेंका है। इस दौरान राजा ठाकुर, कालू ठाकुर, महेंद्र बाबा, विवेक सिंह, दिनेश लोधी, अनिल, शिव कुमार, सचिन, कुलदीप, नरेंद्र आदि मौजूद रहे। जानकारी पर करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठा. ज्ञानेंद्र सिंह चौहान भी पहुंच गए और अधिकारियों से वार्ता करके जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही।