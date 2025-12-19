यूपी के इस शहर में कोर्ट मैरिज घटीं, इस कारण शादी करने नहीं पहुंच रहे प्रेमी

संक्षेप: विवाह पंजीकरण के नियम सख्त होने की वजह से अब प्रेमियों के कोर्ट मैरिज करने की संख्या कम हो गई है। पंजीकरण कराने के लिए अब निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रार के सामने माता-पिता की मौजूदगी को अनिवार्य किया जा चुका है।

विवाह पंजीकरण के नियम सख्त होने की वजह से अब प्रेमियों के कोर्ट मैरिज करने की संख्या कम हो गई है। पंजीकरण कराने के लिए अब निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रार के सामने माता-पिता की मौजूदगी को अनिवार्य किया जा चुका है। इस वजह से यूपी में अलीगढ़ के निबंधन कार्यालयों में विवाह पंजीकरण का ग्राफ गिरा है।

उत्तर प्रदेश में बीते दिनों विवाह पंजीकरण के नए नियम जारी किए गए थे। स्थानीय स्तर पर आईजी स्टांप की ओर से जारी सर्कुलर में लिखा गया कि, अब पंजीकरण के लिए वर-वधू के परिवार की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी या बालिग बच्चे। इनमें से कम से कम एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के दौरान मौजूद रहना होगा। अलीगढ़ में इसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिला है। निबंधन कार्यालय में पोस्टर भी लगवाए गए हैं कि विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता का आना अनिवार्य है। दरअसल कई बार फर्जी तरीके से शादी के आरोप लगते हैं।

सब-रजिस्ट्रार कार्तिकेय गुप्ता ने बताया कि पहला नियम अब शादी पंजीकरण उसी जिले में होगा, जहां वर या वधू के माता-पिता स्थायी रूप से रहते हों। दूसरा नियम, बिना घरवालों की सहमति वाले विवाह में जो शादी कराएगा, उसका ऑफिस में आना अनिवार्य है। शपथ पत्र और वीडियो सब अनिवार्य कर दिया गया है।

मर्जी के बिना शादी कर रहे हैं तो होंगे ये नियम अगर शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई है, तो विवाह कराने वाले व्यक्ति, चाहे वो पुरोहित हो, काजी हो या पादरी, उनका शपथ पत्र जरूरी होगा। इतना ही नहीं, बिना सहमति की शादी की पूरी वीडियो क्लिप पेन ड्राइव में जमा करनी होगी। विवाह प्रमाणपत्र पर अब एक विशेष मुहर लगेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि प्रमाणिकता की जांच की जा चुकी है।

इस साल अब तक 964 विवाह पंजीकरण जिलेभर में इस साल अब तक 964 विवाह पंजीकृत हुए हैं। जिसमें नए नियम लागू होने से पहले के भी विवाह पंजीकरण शामिल हैं। वहीं पिछले वर्ष इस समय तक 1215 विवाह पंजीकृत हुए थे। ऐसे में करीब 250 विवाह कम हुए हैं।