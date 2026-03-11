ग्राहक से 10 रुपये ज्यादा लेने वाले रेस्टोरेंट पर जुर्माना, ब्याज समेत लौटाने होंगे रुपये

यूपी में अलीगढ़ शहर के नामचीन रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये अधिक चार्ज वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने ग्राहक को ब्याज समेत रुपये लौटाने के साथ संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शमीम ने नॉर्मल पानी मांगा, मगर रेस्टोरेंट की ओर से उनकी बिना सहमति के किनले ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल दे दी। इसका मूल्य 20 रुपये था, मगर 10 रुपये अधिक यानी 30 रुपये लिए गए। इसे लेकर शमीम ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। रेस्टोरेंट संचालक ने पक्ष रखा कि उनको किसी भी वस्तु की एमआरपी से अधिक राशि वसूलने का अधिकार था। लेकिन, अदालत में कहा गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो संचालक को अधिक राशि वसूलने का अधिकार देता हो।

ऐसे में संचालक ने अनुचित व्यवहार किया है और वह मुआवजा देने के साथ उन असंख्य उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है, जिनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती। मामले में आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाते हुए संचालक को 10 रुपये ब्याज समेत वापस करने के अलावा पांच हजार रुपये बतौर वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 हजार रुपये उन अज्ञात ग्राहकों के लिए देने को कहा है, जो पूर्व में इसका नुकसान झेल चुके हैं।