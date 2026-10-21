यूपी के इस शहर में मकान बनाना छोड़ें मरम्मत भी भारी, सीमेंट-सरिया, बिजली सामान 30 प्रतिशत महंगे
अलीगढ़ में घर बनाने और मरम्मत करने के खर्च में इजाफा हो रहा है। चंबल सैंड, गिट्टी और लोहे के दाम बढ़े, ठेकेदार-मिस्त्री की मजदूरी बढ़ने से बजट बेपटरी हुआ। सीमेंट, सरिया, ईंट और बिजली का सामान 20 से 30 प्रतिशत तक महंगा हुआ।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। निर्माण सामग्री के रेट में गिरावट नहीं आ रही है। निर्माण सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नया घर बनाना तो दूर दीपावली को लेकर मरम्मत कराना भी मुश्किल हो गया है। सीमेंट, बालू, बदरपुर, केमिकल, पेंट, पुट्टी, पीओपी के रेट इतनी अधिक हो गए हैं कि लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। सामग्री के साथ श्रमिकों के रेट भी बढ़ गए हैं।
पिछले चार माह से निर्माण के रेट में उतार चढ़ाव चल रहा है। रेट गिरते एक दो रुपये हैं तो बढ़ते हैं सीधे 10 रुपये। सरिया दो माह पहले 55 से 56 रुपये किलो थी। वर्तमान में सरिया 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है। टाटा की सरिया 10 रुपये और महंगी है। झांसी से आने वाला बदरपुर बारीक मिल नहीं रहा है। जहां पर मिल रहा उसके भाव 95 रुपये फीट चल रहे हैं जो कि कभी 75 से 80 रुपये फीट था। इसी तरह से गिट्टी 56 रुपये फीट चल रही है। सीमेंट 350 रुपये से लेकर बाजार में 400 रुपये तक है। तीन से चार माह पहले सीमेंट 300 से 310 रुपये बैग मिल रहा था।
महंगाई का असर घर की मरम्मत पर
घर बनाने के साथ मरम्मत पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के भाव बढ़ने से बिल्डिंग निर्माण सामग्री ढोने वालों ने भाड़ा बढ़ा दिया है। बाजार से हार्डवेयर, पेंट, पुट्टी व अन्य सामान लेन जाने वालों को अधिक पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। मरम्मत से लेकर नया घर बनाने वालों का काम अधिकांश ठेके पर या फिर वर्ग फीट के हिसाब से चल रहा है।
पत्थर, टाइल्स, बिजली की फिटिंग, रंगाई, पुताई, प्लंबिंग के रेट में इजाफा हो गया है। प्लास्टर कराना व दीवार की चिनाई करानी भी महंगी है। इसके अलावा ईंट के रेट में भी 500 रुपये प्रति हजार तक इजाफा हो गया है। जो ईंट 7 हजार रुपये की एक हजार मिलती थी वह अब 7500 रुपये प्रति हजार हो गई है। फर्नीचर के कार्य सबसे महंगा हो गया है। बढ़ई से लेकर प्लाई, माइका व लकड़ी बाजार में महंगी मिल रही है।
बाजार में सीमेंट के अलग-अलग रेट
बाजार में सीमेंट के अलग-अलग रेट हैं। जेके सुपर, जेके लक्ष्मी, अल्ट्राटेक, वंडर, श्री, बांगर, रूफोन, उत्तम बिरला के सीमेंट की बिक्री होती है। 320 रुपये से लेकर 400 रुपये से अधिक सीमेंट के रेट हैं। सीमेंट की कीमतों में 10 फीसदी तक इजाफा है। बाजार से सीमेंट खरीदते समय सावधानी अवश्य रखें। बाजार में नकली सीमेंट बेचने का भी रैकेट चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें