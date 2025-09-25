पिता संग सामान लेने गए बच्चे ने पानी समझकर पिया कैमिकल, जोर-जोर से चिल्लाया, मौत

यूपी में अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर इलाके में स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में बुधवार को ह्रदयविदारक घटना हुई। यहां अपने पिता के साथ सामान खरीदने आए बच्चे ने प्यास लगने पर गलती से बोतल में रखे केमिकल को पानी समझकर पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई।

यूपी में अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर इलाके में स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में बुधवार को ह्रदयविदारक घटना हुई। यहां अपने पिता के साथ सामान खरीदने आए बच्चे ने प्यास लगने पर गलती से बोतल में रखे केमिकल को पानी समझकर पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे कई अस्पतालों में लेकर दौड़ लगाते रहे, मगर उसकी मौत हो गई। यह घटना सुरेंद्र नगर डाक खाने के पास स्थित कॉस्मेटिक की दुकान पर रात करीब आठ बजे हुई।

सिविल लाइन क्षेत्र के घनश्यामपुरी निवासी एडवोकेट रवेंद्र अपनी पत्नी व चार साल के बेटे प्रियांशु को लेकर दुकान पर पहुंचे थे। दुकानदार पत्नी को सामान दिखाने लगा। इसी बीच बच्चे को प्यास लगी। उसने पानी मांगा। उसी दौरान बोतल में रखे केमिकल (थिनर) से दुकानदार ने शीशा साफ किया था। उसकी बोतल काउंटर पर रखी थी। उसके पास में जग में पानी रखा था। दुकानदार ने पानी की तरफ इशारा किया। इसी बीच बच्चे ने बोतल से थिनर पी लिया।

थिनर पीते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा कॉस्मेटिक की दुकान पर थिनर पीते ही ही बच्चा चिल्लाने लगा। आनन-फानन दुकानदार ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद पास के ही वरुण अस्पताल में लेकर गए। जहां उसे ऑक्सीजन लगाई गई। लेकिन, उसकी जान नहीं बच सकी। इंस्पेक्टर क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दुकान पर केमिकल पीने से बच्चे की मौत हुई है। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। जांच की जा रही है।