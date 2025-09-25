UP Aligarh Child Drank Chemical thinner instead of water Died due to poisoning पिता संग सामान लेने गए बच्चे ने पानी समझकर पिया कैमिकल, जोर-जोर से चिल्लाया, मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Child Drank Chemical thinner instead of water Died due to poisoning

पिता संग सामान लेने गए बच्चे ने पानी समझकर पिया कैमिकल, जोर-जोर से चिल्लाया, मौत

यूपी में अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर इलाके में स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में बुधवार को ह्रदयविदारक घटना हुई। यहां अपने पिता के साथ सामान खरीदने आए बच्चे ने प्यास लगने पर गलती से बोतल में रखे केमिकल को पानी समझकर पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Thu, 25 Sep 2025 11:18 AM
share Share
Follow Us on
पिता संग सामान लेने गए बच्चे ने पानी समझकर पिया कैमिकल, जोर-जोर से चिल्लाया, मौत

यूपी में अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर इलाके में स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में बुधवार को ह्रदयविदारक घटना हुई। यहां अपने पिता के साथ सामान खरीदने आए बच्चे ने प्यास लगने पर गलती से बोतल में रखे केमिकल को पानी समझकर पी लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे कई अस्पतालों में लेकर दौड़ लगाते रहे, मगर उसकी मौत हो गई। यह घटना सुरेंद्र नगर डाक खाने के पास स्थित कॉस्मेटिक की दुकान पर रात करीब आठ बजे हुई।

सिविल लाइन क्षेत्र के घनश्यामपुरी निवासी एडवोकेट रवेंद्र अपनी पत्नी व चार साल के बेटे प्रियांशु को लेकर दुकान पर पहुंचे थे। दुकानदार पत्नी को सामान दिखाने लगा। इसी बीच बच्चे को प्यास लगी। उसने पानी मांगा। उसी दौरान बोतल में रखे केमिकल (थिनर) से दुकानदार ने शीशा साफ किया था। उसकी बोतल काउंटर पर रखी थी। उसके पास में जग में पानी रखा था। दुकानदार ने पानी की तरफ इशारा किया। इसी बीच बच्चे ने बोतल से थिनर पी लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी के दो जिलों में हाफ एनकाउंटर, मर्डर के आरोपी समेत 4 बदमाश गिरफ्तार

थिनर पीते ही बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा

कॉस्मेटिक की दुकान पर थिनर पीते ही ही बच्चा चिल्लाने लगा। आनन-फानन दुकानदार ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद पास के ही वरुण अस्पताल में लेकर गए। जहां उसे ऑक्सीजन लगाई गई। लेकिन, उसकी जान नहीं बच सकी। इंस्पेक्टर क्वार्सी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दुकान पर केमिकल पीने से बच्चे की मौत हुई है। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। जांच की जा रही है।

घर से दो बार अस्पताल ले गए परिजन

पुलिस के अनुसार वरुण अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित करने के बाद परिजन उसे घर ले आए। वहां कोहराम मच गया। इसी बीच बच्चे के सांस चलने का दावा करते हुए उसे फिर से रामघाट रोड स्थित अस्पताल ले गए। लेकिन, वहां मृत घोषित करने के बाद घर ले गए। इसके बाद दोबारा उसी अस्पताल में ले गए। वहां से जेएन मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया, मगर उसे बचाया नहीं जा सका।

Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |