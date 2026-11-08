पूर्व विधायक और बेटे समेत तीन पर केस, खैर चेयरमैन की राखी वीडियो एडिट कर डाली
अलीगढ़ में पूर्व विधायक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेटे समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप लगे हैं कि खैर चेयरमैन की राखी वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाली गई थी। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के वीडियो को एडिट कर अश्लील फब्तियां लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक प्रमोद गौड़, उनके बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिवाकर गौड़ समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के आदेश पर हुआ है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसार और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में पुलिस को विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
खैर निवासी महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 26 अगस्त को खैर के चेयरमैन संजय शर्मा के कोल्ड स्टोर पर रक्षाबंधन कार्यक्रम था। इसमें 200 महिलाओं के साथ वह भी राखी बांधने गई थीं। राखी बांधते समय फोटो-वीडियो बने थे। आरोप है कि मोहल्ला हरनारायण खैर निवासी राजीव शर्मा उर्फ रानू के मोबाइल से बने वीडियो को बराही चौक खैर निवासी पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ और उनके बेटे दिवाकर गौड़ ने एडिट करके फेसबुक-व्हॉट्सएप पर वायरल कर दिया।
वीडियो के साथ अश्लील और लोक लज्जा भंग करने वाली टिप्पणियां लिखी गईं थीं। पीड़िता का आरोप है कि इस वीडियो से उसकी छवि धूमिल हुई, सामाजिक और मानसिक आघात पहुंचा और आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सीओ खैर अभिषेक कुमार पटेल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश अंकित राज सिंह ने 30 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था। शनिवार शाम को यह आदेश थाना खैर पुलिस को मिला है, जिसमें एमपी-एमएलए ने थाना खैर के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि महिला के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित दस्तावेज और पेन ड्राइव को विवेचना में शामिल किया जाए। वहीं, एफआईआर की प्रति सात दिन के भीतर न्यायालय में दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
याचिका के मुताबिक, महिला ने इस मामले में खैर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद 31 अगस्त को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के जन शिकायत प्रकोष्ठ में भी प्रार्थना पत्र दिया गया। महिला ने अदालत में आरोप लगाया कि उसे धमकियां भी दी जा रही हैं और इस घटनाक्रम से उसे मानसिक व सामाजिक आघात पहुंचा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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