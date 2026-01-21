Hindustan Hindi News
अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी; धार्मिक स्थल-दुकान, अस्पताल अतिक्रमण की जद में

अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन की तैयारी; धार्मिक स्थल-दुकान, अस्पताल अतिक्रमण की जद में

संक्षेप:

सीएम ग्रिड के तहत यूपी के अलीगढ़ में रेलवे रोड पर सड़क व नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य को पूरा कराए जाने के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन व नगर निगम की टीम पैमाइश करने पहुंची। 

Jan 21, 2026 10:55 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
सीएम ग्रिड के तहत यूपी के अलीगढ़ में रेलवे रोड पर सड़क व नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य को पूरा कराए जाने के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन व नगर निगम की टीम पैमाइश करने पहुंची। रेलवे रोड मीरीमल प्या से अब्दुल करीम चौराहे से होते हुए ऊपरकोट व बारहसैनी धर्मशाला तक पैमाइश कराई गई। मौके पर सड़क की चौड़ाई और अवैध अतिक्रमण की स्थिति को देखा गया। पैमाइश को लेकर बड़ी संख्या में आरएएफ, पीएसी व कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। रेलवे रोड से लेकर ऊपर कोट का एरिया सील कर दिया गया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही थी।

दरअसल रेलवे रोड पर सीएम ग्रिड में बनने वाली सड़क व नाले को लेकर दो से तीन बार विवाद हो चुका है। लोग धरने पर बैठ गए थे। शहर विधायक को भी मामले में बुलाया गया था। नगर निगम पर निर्माण कार्य में भेदभाव व एक समान रूप से नहीं कराने का आरोप लगा था। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने रेलवे रोड के दोनों समुदाय के व्यापारियों व धार्मिक गुरुओं के साथ संवाद किया। संवाद में मामला सामने आया कि रेलवे रोड की चौड़ाई कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा है। रेलवे रोड के लोगों ने ही कहा कि अब्दुल करीम चौराहे पर यातायात व्यवस्था हमेशा बाधित रहती है। इसी को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने पैमाइश कराने के लिए पुलिस फोर्स की डिमांड की थी और रेलवे रोड की साप्ताहिक बंदी वाले दिन को चुना गया।

रेलवे रोड का बाजार मंगलवार को बंद था। सुबह 10 बजे आरएएफ, पीएसी व पुलिस बल ने रेलवे रोड को कब्जे में ले लिया था। मालगोदाम से ही चार पहिया वाहनों को रोक दिया गया था। इसके बाद मीरीमल प्याऊ से रेलवे रोड को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। रेलवे रोड की लिंक गलियों पर भी आरएएफ तैनात रही। दोपहर 12 बजे से पहले पैमाइश शुरू की गई और दोपहर दो बजे तक पैमाइश चली। पैमाइश समाप्त होने के बाद फोर्स वापस लौट गई। सिटी मजिस्ट्रे अतुल गुप्ता, एसडीएम कोल महिमा राजपूत, सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह की मौजूदगी में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर पैमाइश की गई।

मुस्लिम क्षेत्र में पैमाइश से खलबली धार्मिक स्थल तोड़ने की अफवाह

मंगलवार को रेलवे रोड पर भारी पुलिसबल, आरएएफ व पीएसी को देखते ही शहर में अफवाह का बाजार गरम हो गया। रेलवे रोड, ऊपरकोट, घास की मंडी, अब्दुल करीम चौराहा समेत अन्य स्थानों से लोगों के फोन सगे संबंधियों पर घनघनाने लगे। लोग रेलवे रोड पर क्या हुआ इसकी जानकारी लेते रहे। ऊपरकोट क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैमाइश से खलबली मच गई। शहर में यह भी अफवाह फैल गई कि रेलवे रोड पर धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के बाद माहौल शांत हुआ। लोगों को पता चला कि नगर निगम पैमाइश करा रहा है इसके बाद लोग शांत हुए। अब्दुल करीम चौराहा, देहली गेट, जामा मस्जिद, ऊपरकोट, खटीकान चौराहा संवेदनशील इलाकों में आते हैं। नगर निगम ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की थी।

सपाइयों ने कहा-मस्जिद टूटे तो धर्मशाला को भी तोड़ें, भेदभाव न हो

पैमाइश के दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, जिला महासचिव मनोज यादव, युवा महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद, पार्षद मो. मुत्तलिब व सपा के कई पार्षद पति भी मौके पर पहुंचे। सपा के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने कहा कि नगर निगम व प्रशासन क्या कर रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मस्जिद के मुतवल्ली से इतनी जानकारी मिली है कि नगर आयुक्त से उनके बीच संवाद हुआ है और अतिक्रमण को लेकर पैमाइश की जा रही है। शीशे वाली मस्जिद के मुतवल्ली से वार्ता करेंगे कि नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा से उनकी किन मुद्दों पर वार्ता हुई है। सपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि हमारा विरोध विकास कार्यों से नहीं है। लेकिन बिना भेदभाव के प्रशासन कार्रवाई करे। मस्जिद तोड़ी जाए तो धर्मशाला भी तोड़ी जाए। बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। भेदभाव होगा तो आंदोलन करना पड़ेगा।

धार्मिक स्थल, दुकान, अस्पताल और बिल्डिंग अतिक्रमण की जद में

नगर निगम के रिकार्ड में रेलवे रोड की सड़क 11 मीटर चौड़ी है। अब्दुल करीम चौराहे से माल गोदाम तक स्थिति ठीक है। लेकिन अब्दुल करीम चौराहे से ऊपरकोट जामा मस्जिद से पहले सड़क सिकुड़ गई है। यहां पर धार्मिक स्थल, दुकान, अस्पताल व कॉमर्शियल बिल्डिंग अतिक्रमण की जद में आ रही हैं। मंगलवार को कराई गई पैमाइश में नगर निगम संपत्तिकर विभाग के लिपिक विजय गुप्ता ने सहायकों के साथ फीता डाला तो कहीं पर सड़क की चौड़ाई 9.45 मीटर, कहीं पर 9.80 मीटर, कहीं पर 10 मीटर से अधिक मिली है। अब्दुल करीम चौराहे से आगे सड़क संकरी हो गई है। सीएम ग्रिड में बनने वाली सड़क की चौड़ाई 11 मीटर रखी जाएगी। नगर निगम व प्रशासन की पैमाइश की संयुक्त रिपोर्ट डीएम, एसएसपी व नगर आयुक्त के समक्ष रखी जाएगी, जिसके बाद अवैध निर्माण ध्वस्त करने पर फैसला लिया जाएगा।

पैमाइश की रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्माण हटाए जाएंगे: नगर आयुक्त

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक व संवाद में शिकायतें मिली कि सब्जी मंडी चौराहा संकरा हो गया है। यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां से रास्ता फूल चौराहा, बड़ा बाजार, रेलवे रोड, ऊपरकोट व महावीरगंज को जाता है। चौराहे से लेकर आगे सड़क तक अतिक्रमण की शिकायत मिली। जिसके आधार पर पैमाइश कराने का फैसला लिया गया। सड़क दस्तावेजों में 11 मीटर चौड़ी है। पैमाइश की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी का वैध निर्माण नगर निगम नहीं तोड़ेगा। नियम विपरीत जिसके निर्माण पैमाइश में आएंगे उनको हटाने के लिए अंतिम मौका व नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में समय दिया जाएगा। इसके बाद भी वह निर्माण नहीं हटाएंगे तब नगर निगम उसको हटाएगा। सीएम ग्रिड की सड़कों की रफ्तार को तेज किया जाना है। शासन स्तर से इसकी रिपोर्ट ली जा रही है। जल्द ही कुछ और सड़कों का भी निर्माण शुरू किया जाएगा।

सड़कों, गलियों व मकानों पर जम रहे भारी संख्या में लोग

रेलवे रोड से लेकर जामा मस्जिद तक तीन घंटे तक नजारा बदला बदला सा दिखाई दिया। आरएएफ व पुलिस फोर्स देखकर किसी की हिम्मत सड़क पर आने की नहीं कर रही थी। मामू भांजा, महावीरगंज, फफाला, श्रृंगार गली समेत रेलवे रोड को लिंक करने वाली सभी गलियों पर बैरीकेडिंग थी। आठ से 10 जवान हथियार के साथ मुस्तैद थे। सड़क के साथ छतों व गलियों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए थे। जमीन के साथ आसमान से भी निगरानी रखी जा रही थी। गलियों व मकानों में भारी संख्या में लोग जमे रहे। रेलवे रोड से ऊपरकोट तक पूरा बाजार बंद रहा। हालांकि मंगलवार को रेलवे रोड की साप्ताहिक बंदी रहती है।

जाम की शिकायत के बाद लिया गया निर्णय

- अब्दुल करीम चौराहे पर अतिक्रमण, जाम की शिकायत मिलने के बाद पैमाइश को निर्णय लिया गया

- सब्जी मंडी चौराहे से ऊपरकोट तक की सड़क 11 मीटर नगर निगम के कागजों में चौड़ी दर्शाई गई

- जिस स्थान पर 11 मीटर से कम चौड़ी सड़क मिली है वहां पर नगर निगम अतिक्रमण को तोड़ेगा

- पैमाइश में दर्जनों स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कहीं 9.45 मीटर को कहीं 10 मीटर तो कहीं 9 मीटर मिली

