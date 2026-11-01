आज से ग्रेप लागू, यूपी के इस शहर से दिल्ली जाने वाले बीएस-4 वाहनों पर लगेगा ब्रेक

दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप-1 लागू किया गया है। ऐसे में यूपी से जाने वाले बीएस-4 वाहनों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। इससे बड़ी संख्या में वाहनों पर ब्रेक लग गया है। लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है।

अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली में आज से ग्रैप-1 व्यवस्था लागू हो गई है। इससे चलते अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा सीमा पर बाहरी वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्त रुख से अलीगढ़ में बड़ी संख्या में वाहनों पर ब्रेक लग गया है। इस का बड़ा असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ा है। निजी ऑपरेटर भी इस नियम से बेहद परेशान हैं।

नियम के अनुसार दिल्ली में बीएस-4 मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी रहेगी। यहां सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही आ सकेंगे। प्रदूषण मुक्त सफर को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बिना रोक-टोक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

अलीगढ़ में बीएस-4 वाहनों की बात करें तो ऐसे वाहनों की संख्या करीब सात लाख है। इसमें से तीन पहिया और दो पहिया वाहनों की संख्या कम कर दी जाए तो चार पहिया व भारी वाहनों की संख्या करीब दो लाख के आस पास होगी। इनमें वे वाहन भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल माल वाहक के रूप में किया जाता है। जिले में दो से ढाई हजार ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ये नियम उनके खिलाफ बनाया गया है। वर्ष 2020 से पहले के वाहन बीएस-4 पर आधारित हैं। ऐसे में जिन लोगों ने उसी समय वाहन खरीदे होंगे तो वह कैसे नए बीएस-6 वाहन का इंतजाम करेंगे। सरकार को इस पर कुछ न कुछ निर्णय लेना होगा।

दिल्ली सीमा में पीयूसी है अनिवार्य दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन- पेट्रोल/डीजल/सीएनजी नहीं दिया जाएगा। आमतौर पर बहुत कम संख्या में ही लोग प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाते हैं। हालांकि इनके सेंटर जगह-जगह खुले हुए हैं। लेकिन इन पर सन्नाटा ही रहता है। इस नियम के बाद संभावना बन रही है कि यहां पर पीयूसी बनवाने वालों की भीड़ होगी।

प्राइवेट गाड़ियों की बढ़ी परेशानी अलीगढ़ से बड़ी संख्या में टूर एंड ट्रेवल्स व निजी गाड़ियां दिल्ली जाती हैं। इस नियम के लागू होने के बाद से इनकी एंट्री बंद हो जाएगी। कई स्कूली वाहन भी टूर के रूप में ले जाए जाते हैं, वह भी अब बीएस-4 हैं तो दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते।

बड़ी संख्या में हैं बीएस-4 वाहन अलीगढ़ में बीएस-4 वाहनों की संख्या करीब 7 लाख है। इनमें बस, कार, जीप व अन्य वाहन शामिल हैं। इसमें कॉमर्शियल के साथ बिना कॉमर्शियल वाहन शामिल हैं। साथ ही इनमें 20 प्रतिशत वाहन बीएस-3 भी हैं।

सदस्य आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, श्रीकिशन गुप्ता, ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सरकार द्वारा बनाया गया ये नियम ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ है। छोटे ट्रांसपोर्टर इस नियम में पिस जाएंगे। जिसने 6-7 साल पहले वाहन खरीदा है, वह कहां जाएगा। अब वह एक दम से बीएस-6 वाहन कहां से लाए। इससे सभी का मोटा नुकसान होगा।