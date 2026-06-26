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लव अफेयर के चक्कर में भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की कहानी

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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लव अफेयर के चक्कर में भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की कहानी लिखी है। इससे पता चला की युवक प्रेम प्रसंग में असफल था।

लव अफेयर के चक्कर में भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की कहानी

यूपी के अलीगढ़ में क्वार्सी थाना क्षेत्र के बेगमबाग इलाके में भाजयुमो के मंडल उपाध्यक्ष अजय शर्मा ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया। हालांकि एक युवती का जिक्र करते हुए उससे प्रेम प्रसंग होने व उसमें असफल रहने की बातें लिखी हैं। साथ ही कहा है कि युवती पर भी कोई कार्रवाई न की जाए। उधर, परिजनों ने भी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। साथ ही किसी भी तरह की कार्रवाई से इन्कार कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया।

बेगमबाग इलाका निवासी 27 वर्षीय अजय शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश घर में ही यॉर्क लॉक्स के नाम से फैक्ट्री चलाते थे। साल 2021 में वे भाजयुमो से जुड़े, तब से उपाध्यक्ष पद पर थे। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात को खाना खाने के बाद अजय सोने के लिए चले गए। चूंकि नीचे का कूलर खराब हो गया था तो वह ऊपर वाले कमरे में सो गए। देररात उसने अलमारी के कुंदे से रस्सी लगाकर फंदा लगा लिया।

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शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे मां जागकर कमरे में गईं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शोर सुनकर पिता व आसपास के लोग भी आ गए। इसके बाद अजय के शव को उतारा गया। सूचना पर क्वार्सी थाना पुलिस पहुंची। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि प्रकरण प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसमें असफल रहने पर युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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‘कोई मुझे खुश नहीं देखना चाहता’

तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट मिला। इसमें अजय ने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका है। मेरे जीने की अब कोई वजह नहीं बची है। बहुत परेशान हूं। कोई भी मुझे खुश नहीं देखना चाहता। साथ ही लड़की का नाम लिखते हुए कहा कि उसे परेशान न किया जाए। उसका सामान (आईपैड व सफेद थैला) उसे वापस कर दिया जाए। इसके बाद पुलिस ने आईपैड, अजय का फोन जब्त कर लिया।

रात में भी युवती से हुई थीं बात

फोन की जांच की गई तो पता चला कि अजय की लड़की से रात में भी बात हुई थीं। इस दौरान उसने लड़की से कहा कि उसे ब्लॉक मत करो। उसके मैसेज का रिप्लाई करो। लड़की ने भी लिखा है कि मैं तुम्हारी लाइफ का चैप्टर था। लेकिन, अब नहीं हूं। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जांच में ये सामने आया है कि एक-दूसरे पर शक के चलते दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी।

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दो बहनों में इकलौता था अजय

घटना के बाद अजय के परिवार में कोहराम मच गया। वह दो बहनों में इकलौते भाई थे। कहते थे कि बहनों की शादी के बाद शादी करूंगा। परिजनों का कहना है कि अजय ने तनाव जैसी कभी कोई बात नहीं बताई। अगर वह कुछ बताता तो हम रास्ता जरूर निकालते।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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