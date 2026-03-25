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जेल में बंद भाजयुमो के गुटों में गैंगवार का खतरा, सराय हकीम में फायरिंग के बाद से कड़ी नजर

Mar 25, 2026 01:02 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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यूपी के अलीगढ़ में सरेराह व्यस्तम बाजार सराय हकीम में फायरिंग करने वाले भाजयुमो नेताओं के गुटों में अब जेल में गैंगवार का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि जेल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर दोनों गुटों को अलग-अलग जोन में रखा है। 

जेल में बंद भाजयुमो के गुटों में गैंगवार का खतरा, सराय हकीम में फायरिंग के बाद से कड़ी नजर

यूपी के अलीगढ़ में सरेराह व्यस्तम बाजार सराय हकीम में फायरिंग करने वाले भाजयुमो नेताओं के गुटों में अब जेल में गैंगवार का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि जेल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर दोनों गुटों को अलग-अलग जोन में रखा है। दोनों गुटों में हुए संघर्ष व आरोप-प्रत्यारोपों को लेकर गुस्सा बढ़ना भी बताया जा रहा है। सड़क पर शुरू हुई रार जेल के भीतर नया रूप न ले ले। इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

12 मार्च को भाजपा युवा मोर्चा के दो गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी। इस घटना में तीन को गोली भी लगी थी। मामले की रिपोर्ट बन्नादेवी थाने में उपनिरीक्षक रोहित कुमार ने हर्षद हिंदू के अलावा क्वार्सी क्षेत्र के नगला पटवारी गली नं 12 निवासी मौहम्मद हमजा, यश गोयल, अमन, प्रिंस, शशांक पंडित, मोहित, अनुराग, हनी शिवाजी, योगी, हमजा, मन्नू पंडित, प्रखर राठी आदि के खिलाफ दर्ज कराई थी। घटना की रात को ही पुलिस ने सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू, घुड़ियाबाग निवासी यश गुप्ता, नमन , लौहेरा निवासी मयंक ठाकुर, गौतम नगर आइटीआइ रोड निवासी योगेन्द्र, मसूदाबाद निवासी प्रफुल्ल पंडित उर्फ लवली, सिद्धार्थनगर आइटीआइ रोड निवासी काटू उर्फ गौरव और सराय वृंदावन निवासी आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।

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दूसरे गुट से शशांक पंडित, यश गोयल और हनी शिवाजी भी सरेंडर करने के बाद जेल में है। इसके अलावा एएमयू बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र हमजा को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जेल प्रशासन ने दोनों ही गुटों को जोन-एक व दो में अलग-अलग रखा है। बीते दिनों में तमाम जनप्रतिनिधि जेल में पहुंचकर भाजयुमो के नेताओं सहित अन्य फायरिंग के आरोपियों को समझा भी चुके हैं। जिस तरह से बेखौफ होकर सरेराह फायरिंग की गई, उससे पूर्व भी घटनाओं को अंजाम दिया गया तो उससे माननीयों व अन्य पार्टी पदाधिकारियों को डर भी है कि कहीं दोनों गुट जेल में न भिड़ जाए। इसको देखते हुए दोनों ही पक्षों को शांति बनाने के साथ ही पिछली बातों को भुलाने के लिए कहा गया है।

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वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद आरोपियों के परिजन भी बैठकर सुलह-समझौते के लिए राजी हैं। जिला जेल, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, विजेन्द्र यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सराय हकीम कांड के सभी आरोपियों को जोन-एक व दो में रखा गया है। सभी पर नजर रखी जा रही है। जेल नियमों के अनुसार ही सभी बंदी कार्य कर रहे हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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