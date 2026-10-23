यूपी में भाजपा नेता ने भतीजे को खुद पुलिस के हवाले किया, ऑडी से हलवाई को कुचल दिया था

यूपी के अलीगढ़ जिले में भाजपा नेता ने भतीजे को खुद पुलिस के हवाले किया। भाजपा नेता के भतीजे ने हलवाई मनोज सिंह की ऑडी से कुचलकर मार डाला था। पुलिस ने भतीजे को जेल भेज दिया है।

अलीगढ़, ‌वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के अलीगढ़ में बन्नादेवी क्षेत्र के सारसौल में हलवाई मनोज सिंह की ऑडी से कुचलकर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की लगातार दबिश व दबाव के बाद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चौ. देवराज सिंह खुद अपने भतीजे को लेकर शुक्रवार को थाना बन्नादेवी पहुंचे और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी विक्रांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब कार में सवार अन्य लोगों के संबंध में सीसीटीवी खंगाल रही है।

घटना दशहरा वाली रात 20 अक्टूबर को करीब 11 बजे हुई थी। गभाना के नगरिया महरावल निवासी हलवाई मनोज सिंह (36) अपने कारीगर कन्हैया के साथ बाइक से सारसौल में पेमेंट लेने जा रहे थे। ऊदला मोड़ पर एक सफेद ऑडी सवार लोगों से हॉर्न बजाने को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि करीब 500 मीटर आगे उसी ऑडी ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मारी। फिर मनोज की पहचान करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। राहगीरों ने पथराव किया, मगर आरोपी फरार हो गए।

जांच में पता चला कि कार भाजपा नेता देवराज सिंह की है पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मामले में मनोज के पिता ने कार नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। जांच में पता चला कि कार भाजपा नेता देवराज सिंह की है। पुलिस ने अन्य कैमरे खंगाले। इनमें दिल्ली-कानपुर हाईवे पर कन्होई के पास एक होटल के बाहर के फुटेज में देवराज का भतीजा विक्रांत सिगरेट पीते हुए कैद हुआ। पुलिस ने देवराज के घर से लेकर प्रतिष्ठान में दबिश दी। शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे देवराज भतीजे विक्रांत को लेकर थाने पहुंचा और उसे सरेंडर कराया। पुलिस ने वैष्णो धाम जादौन बिल्डर्स फ्लैट नंबर 203 निवासी विक्रांत पुत्र पंकज को गिरफ्तार कर लिया, जहां से जेल भेज दिया गया।

गाड़ी न चढ़ाता तो बच सकती थी जान कोर्ट में पेश करने के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। लेकिन, पुलिस ने मजबूत साक्ष्य पेश किए। इसमें घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर व लोकेशन तक अदालत के समक्ष रखे। पुलिस ने रिमांड याचिका में ये भी लिखा कि अगर आरोपी घायल पर गाड़ी न चढ़ाता तो उसकी जान बच सकती थी। ये इरादतन की गई हत्या थी।

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि ऑडी कार मालिक देवराज सिंह ने पूछताछ में बताया था कि घटना के समय गाड़ी उनका चालक चला रहा था। जबकि जांच में चालक का निर्दोष होना पाया गया। वह अपने घर पर ही था। सीसीटीवी व सीडीआर के आधार पर देवराज के भतीजे विक्रांत को गिरफ्तार किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर अतिशीघ्र न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत की जाएगी।