अलीगढ़ में एटीएस का डेरा, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ की मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सिक्योरिटी की जांच के अब एटीएस ने नगर निगम सहित सभी नगर निकायों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू कर दी है।

यूपी के अलीगढ़ की मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सिक्योरिटी की जांच के बाद अब एटीएस ने नगर निगम सहित सभी नगर निकायों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने पिछले पांच वर्षों में काम कर चुके सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार व कर्मचाारियों के आधार कार्ड सहित अन्य रिकार्ड मांगा है।

एटीएस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी निगमों व स्थानीय निकायों से जुड़े सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगा है। एटीएस ने आशंका जताई है कि यूपी में बड़ी संख्या में घुसपैठिये हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की फिराक में हैं। ऐसे में प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है।

एटीएस ने लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 17 निगमों व अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगा है। आशंका है कि घुसपैठिये फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदेश में रह रहे हैं। अधिकतर निगमों व निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के हवाले है। बता दें कि लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के निकायों में घुसने का दावा किया गया है। जिसके बाद अब एटीएस पूरे प्रदेश में इस आधार पर डाटा जुटा रही है।