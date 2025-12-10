Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Bangladeshi Rohingya intruders Entry Checking Begins by ATS
अलीगढ़ में एटीएस का डेरा, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू

अलीगढ़ में एटीएस का डेरा, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू

संक्षेप:

यूपी के अलीगढ़ की मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सिक्योरिटी की जांच के अब एटीएस ने नगर निगम सहित सभी नगर निकायों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू कर दी है।

Dec 10, 2025 08:34 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share

यूपी के अलीगढ़ की मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सिक्योरिटी की जांच के बाद अब एटीएस ने नगर निगम सहित सभी नगर निकायों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के एंट्री होने की जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने पिछले पांच वर्षों में काम कर चुके सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार व कर्मचाारियों के आधार कार्ड सहित अन्य रिकार्ड मांगा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एटीएस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी निगमों व स्थानीय निकायों से जुड़े सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगा है। एटीएस ने आशंका जताई है कि यूपी में बड़ी संख्या में घुसपैठिये हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की फिराक में हैं। ऐसे में प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है।

read moreये भी पढ़ें:
यूपी में इन बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, खातों में भेजी गई रकम

एटीएस ने लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 17 निगमों व अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगा है। आशंका है कि घुसपैठिये फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदेश में रह रहे हैं। अधिकतर निगमों व निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के हवाले है। बता दें कि लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के निकायों में घुसने का दावा किया गया है। जिसके बाद अब एटीएस पूरे प्रदेश में इस आधार पर डाटा जुटा रही है।

नगरायुक्त, प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि आउटसोर्स के 750 कर्मचारी हैं। इन सभी की सूची पुलिस को दी गई है। उनके द्वारा इन सभी का सत्यापन कराया जा रहा है। एसपी सिटी, मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का सत्यापन कराया जा रहा है। संबंधित कहां के रहने वाले हैं, यहां कब से रह रहे हैं, आधार कार्ड आदि की भी जांच कराई जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |