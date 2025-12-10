Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
जुए में रुपये हार जाने पर एएमयू छात्र ने रचा अपहरण का नाटक, पुलिस को घंटों किया गुमराह
अलीगढ़ में ऑनलाइन जुए में रुपये हारने पर बन्नादेवी क्षेत्र में रहने वाले एएमयू के एक छात्र ने अपने दोस्त के साथ खुद के अपहरण का नाटक रच डाला। उसने अपनी बहन के फोन पर उसे गाड़ी में बंधक बनाने का फोटो भेजे।

Dec 10, 2025 09:41 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
अलीगढ़ में ऑनलाइन जुए में रुपये हारने पर बन्नादेवी क्षेत्र में रहने वाले एएमयू के एक छात्र ने अपने दोस्त के साथ खुद के अपहरण का नाटक रच डाला। उसने अपनी बहन के फोन पर उसे गाड़ी में बंधक बनाने का फोटो भेजे। उसे छोड़ने के एवज में आठ लाख रुपये की मांग की।

पुलिस ने लोकेशन के आधार पर छात्र व उसके दोस्त को पकड़ लिया। कई घंटे की पूछताछ के बाद रात में छात्र ने सच बताया। छात्रों के भविष्ट को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने दोनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के बरौला बाईपास स्थित कृष्णा नगर निवासी 20 वर्षीय कृष्णा उर्फ डब्बू एएमयू बी-कॉम द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसके पिता सत्यवीर सिंह सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं।

सत्यवीर ने दोपहर 02:45 बजे पुलिस को सूचना दी कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर दिया है। साथ ही आठ लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। सूचना मिलते ही एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने एसपी सिटी व सीओ द्वितीय के नेतृत्व में टीमों का गठन किया।

छात्र ने पुलिस को घंटों किया गुमराह

बन्नादेवी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े छात्र के अपहरण ने पुलिस के होश उड़ा दिए। एक तरफ सीओ के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया गया तो दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय से भी घटना का अपडेट लिया गया। हालांकि पकड़े जाने के बाद भी छात्र पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस के सामने बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस उसे निजी अस्पताल में ले गई। मगर डॉक्टरों ने कहा कि छात्र बिल्कुल ठीक है। इसके बाद छात्र ने सच बताया, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली।

पुलिस के अनुसार कृष्णा व नितिन पूर्व में गगन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। छठी कक्षा तक दोनों साथ पढ़े। इसके बाद अलग हो गए। लेकिन, दोस्ती नहीं टूटी। वहीं, कृष्णा कुछ दिन से ऑनलाइन गेम (जुए) में एक लाख रुपये से अधिक हार गया था। वहीं, मई में उसके पिता सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें रिटायरमेंट में पैसा मिला था। छात्र को पता था कि घर में पैसे हैं। आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे में जुए में गंवाई रकम की भरपाई के लिए उसने अपने ही अपहरण की योजना बनाई। इसमें अपने दोस्त नवीन को शामिल कर लिया। योजना के तहत कृष्णा सुबह घर से निकल गया। दोपहर में उसने अपनी बहन के फोन पर फोटो भेजकर अपहरण का मैसेज किया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई।

सुबह घर पर आया था दोस्त नवीन

परिजनों से पूछताछ में पता चला कि नवीन घटना से पहले सुबह कृष्णा के घर आया था। वहीं, कृष्णा द्वारा बताए गए अपहरण के स्थान के पास एक दुकानदार ने बताया कि कृष्णा एक दाढ़ी वाले लड़के के साथ स्कूटी पर गया है, जो नवीन था। इस आधार पर पुलिस ने नवीन को पकड़ा। बाद में कृष्णा पकड़ा गया।

पिता ने किया एसएसपी का धन्यवाद

देर रात पूछताछ के बाद दोनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय पुलिस ने उन्हें माफ कर दिया। पिता सत्यवीर ने कहा कि नादानी में बच्चों ने गलती की है। उन्होंने घटना के खुलासे पर पुलिस का धन्यवाद भी किया।

इस तरह पुलिस टीमों ने किया काम

टीम में इंस्पेक्टर बन्नादेवी विजय सिंह, एसआई मनीष कुमार, ईशांत सिंह, मृणाल गुप्ता, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, रमेश चंद्र, रविंद्र कुमार, मो. इकराम, सुनील कुमार व अंकित पंवार शामिल थे। इनमें एक टीम ने इंटीग्रेडेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कैमरे देखे। दूसरी टीम क्षेत्र में कैमरे देख रही थी। इसके अलावा तीसरी टीम मैनुअली रूप से लोगों से पूछताछ कर रही थी। साथ ही चौथी टीम लोकेशन व अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी थी।

सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखी कोई कार

पुलिस की पूछताछ में कृष्णा ने बताया कि एक कार आकर अचानक रुकी और उसमें सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने उसके बताए स्थान पर करीब चार घंटे कैमरे खंगाले, मगर कोई कार नहीं दिखी। इसके बाद सख्ती से पूछताछ में कृष्णा ने सच बता दिया। जिस स्विफ्ट कार में लेटे हुए कृष्णा ने खुद की फोटो भेजी थी। उसे 1200 रुपये में किराये पर लिया था। गगन पब्लिक स्कूल के आसपास के पूरे इलाके से वे परिचित थे। इसलिए उन्होंने उसी इलाके को चुना। हालांकि बाद में पुलिस ने कार को भी बरामद कर लिया।

एसएसपी ने किया पुलिस टीमों का गठन

सूचना मिलते ही एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने एसपी सिटी व सीओ द्वितीय के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। पुलिस ने कई सीसीटीवी खंगाले। परिजनों व अन्य छात्रों से पूछताछ की। इसी बीच कृष्णा के दोस्त नवीन पर शक गहराया। पुलिस ने उसकी लोकेशन खंगाली और एक घंटे में उसे पकड़ लिया।

बाद में गगन पब्लिक स्कूल के पास से कृष्णा को भी लिया गया। सीओ ने उनसे पूछताछ की। लेकिन, कई घंटे तक दोनों छात्र पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उनके बयानों में अंतर आ गया। सीओ द्वितीय कमलेश कुमार के अनुसार कृष्णा ऑनलाइन जुए में रुपये हार गया था। इसलिए उसने पैसों के लिए अपने नवीन के साथ मिलकर नाटक का खेल रचा था।

चेकिंग छोड़कर दौड़े सीओ

जिस समय घटना की सूचना मिली, उस समय सीओ द्वितीय कमलेश कुमार मीट फैक्ट्रियों की चेकिंग कर रहे थे। लेकिन, घटना की गंभीरता को देखते हुए चेकिंग छोड़ छात्र की तलाश में जुट गए। एक घंटे में छात्रों का पता लगा लिया गया।

छात्रों के भविष्य के लिए दिखाई सहानुभूति

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते इस बार सहानुभूति के लिहाज से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन, अभिभावकों से अपील है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। वे स्मार्टफोन में क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। साथ ही बच्चे किसी लालच में आकर इस तरह गेम्स या जुए की लत में न पड़ें। अगर भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा हुई तो पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

