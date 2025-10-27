Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh AMU Student Beaten Forced to read kalma Admitted in Hospital
एएमयू छात्र से मारपीट कलमा पढ़ने का बनाया दबाव, अस्पताल में इलाज जारी

एएमयू छात्र से मारपीट कलमा पढ़ने का बनाया दबाव, अस्पताल में इलाज जारी

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में एएमयू में एक छात्र पर कलमा पढ़ने का दवाब बनाते हुए रविवार की शाम मारपीट कर दी गई। छात्र को इलाज के लिए जेएन मेडीकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर एएमयू प्रॉक्टर का कहना है कि अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है अगर इस तरह की घटना हुई है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

Mon, 27 Oct 2025 09:06 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के अलीगढ़ में एएमयू में एक छात्र पर कलमा पढ़ने का दवाब बनाते हुए रविवार की शाम मारपीट कर दी गई। छात्र को इलाज के लिए जेएन मेडीकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर एएमयू प्रॉक्टर का कहना है कि अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है अगर इस तरह की घटना हुई है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

पुरानी चुंगी निवासी प्रशांत राठी ने बताया कि वह सिटी स्कूल से हाईस्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। रविवार को वह अल्लामा इकबाल हॉल में रह रहे अपने दोस्त सिकंदर से मिलने गए थे। हॉल में दोस्त से बातचीत करने के दैारान ही तीन छात्र वहां आए और कलमा पढ़वाने का दवाब डालने लगे। जब उनसे कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें:UP Top News: यूपी में छठ पूजा की धूम, आज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी

घसीटते हुए सड़क पर लिटाकर मारपीट की और पिस्टल का बट सिर में मारा। वहां मौजूद अन्य साथियों ने बचाया तो वह तीनों जान से मारने की धमकी देकर चले गए। तीनों छात्रों को वह जानता है, जिसमें एक प्रतापगढ़, एक गाजीपुर व एक स्थानीय छात्र है। घायल छात्र प्रशांत को जेएन मेडीकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया। सूचना दिए जाने पर छात्र के परिजन भी पहुंच गए। घायल छात्र ने बताया कि प्रॉक्टर टीम को सूचना दे दी गई है।

छात्र नेता, अमित गोस्वामी ने कहा कि एएमयू में कभी होली तो कभी दीपावली मनाने से रोका जाता है। अब हिन्दू छात्र पर कलमा पढ़ने का दवाब बनाया गया है। हिन्दू छात्रों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में दोषी छात्रों पर सख्त कार्यवाही के लिए सोमवार को अधिकारियों से मिलकर वार्ता की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |