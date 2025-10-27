एएमयू छात्र से मारपीट कलमा पढ़ने का बनाया दबाव, अस्पताल में इलाज जारी

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में एएमयू में एक छात्र पर कलमा पढ़ने का दवाब बनाते हुए रविवार की शाम मारपीट कर दी गई। छात्र को इलाज के लिए जेएन मेडीकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर एएमयू प्रॉक्टर का कहना है कि अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है अगर इस तरह की घटना हुई है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

पुरानी चुंगी निवासी प्रशांत राठी ने बताया कि वह सिटी स्कूल से हाईस्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। रविवार को वह अल्लामा इकबाल हॉल में रह रहे अपने दोस्त सिकंदर से मिलने गए थे। हॉल में दोस्त से बातचीत करने के दैारान ही तीन छात्र वहां आए और कलमा पढ़वाने का दवाब डालने लगे। जब उनसे कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी।

घसीटते हुए सड़क पर लिटाकर मारपीट की और पिस्टल का बट सिर में मारा। वहां मौजूद अन्य साथियों ने बचाया तो वह तीनों जान से मारने की धमकी देकर चले गए। तीनों छात्रों को वह जानता है, जिसमें एक प्रतापगढ़, एक गाजीपुर व एक स्थानीय छात्र है। घायल छात्र प्रशांत को जेएन मेडीकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया। सूचना दिए जाने पर छात्र के परिजन भी पहुंच गए। घायल छात्र ने बताया कि प्रॉक्टर टीम को सूचना दे दी गई है।