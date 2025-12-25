Hindustan Hindi News
अभिनेता चंद्रचूड़ की हवेली को लेकर परिवार में राड़, चाची समेत दो के खिलाफ शिकायत

संक्षेप:

फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की यूपी के अलीगढ़ में जलालपुर स्थित हवेली को बेचने के षड्यंत्र के आरोपों के बाद अब परिवार की ओर से न्यायालय की शरण ली गई है। मामले में सिविल कोर्ट में स्वीडन निवासी चाची व एक अन्य के खिलाफ वाद दायर किया गया है।

Dec 25, 2025 02:12 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
फिल्म अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह की यूपी के अलीगढ़ में जलालपुर स्थित हवेली को बेचने के षड्यंत्र के आरोपों के बाद अब परिवार की ओर से न्यायालय की शरण ली गई है। मामले में सिविल कोर्ट में स्वीडन निवासी चाची व एक अन्य के खिलाफ वाद दायर किया गया है। इस पर अदालत ने विपक्षियों से जवाब तलब किया है। अब सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तिथि नियत की है।

शहर से पूर्व विधायक कैप्टन बल्देव सिंह की जलालपुर इलाके में द हवेली जलालपुर एस्टेट-1885 (कल्याण भवन) नाम से कोठी है। कैप्टन बलदेव तीन भाईयों में सबसे बड़े थे। जुलाई 2022 में उनका निधन हो गया था। उनके सबसे छोटे भाई गंगा सिंह का 31 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ। 11 नवंबर को उनकी तेरहवीं थीं। ऐसे में चंद्रचूड़ का परिवार अलीगढ़ आया। उन्होंने डीएम-एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उनकी हवेली को बेचने का षड्यंत्र रचा गया है। अवैध तरीके से जमीन-जायदात बेची जा रही हैं या बेचने की तैयारी है। वे अन्याय रोकने के लिए आए हैं।

अब चंद्रचूड़ व उसके भाई प्रोड्यूसर अभिमन्यु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार शर्मा के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया है। इसमें गंगा सिंह की तलाकशुदा पत्नी गायत्री देवी व स्वीडन निवासी रॉबिन एकेस्सन को नामजद किया है। अधिवक्ता के अनुसार गायत्री व रॉबिन दोनों विदेशी नागरिक हैं। दायर वाद में कहा गया है कि साल 2011 में गंगा सिंह का गायत्री देवी से तलाक हो गया था। ऐसे में वह अब संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रहीं।

वहीं, गंगा सिंह ने अपने जीवनकाल में एक मौखिक बंटवारा किया था, जिसमें चंद्रचूड़ व उनके भाईयों को हवेली सौंपी थी। इसके तहत चंद्रचूड़ का परिवार ही हवेली की देखरेख व रख-रखाव कर रहे हैं। अब गायत्री व रॉबिन हवेली में अपना हिस्सा होने का दावा कर रहे हैं, जो गलत है। रॉबिन भी खुद को गंगा सिंह का पुत्र बताते हैं। ऐसे में ये भी आशंका जताई गई है कि हवेली में रहते हुए ये लोग उसे खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। अदालत से अनुरोध किया गया है कि दोनों को हवेली से बेदखल किया जाए। इस पर अदालत ने विपक्षियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

