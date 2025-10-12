Hindustan Hindi News
शूटरों को फोटो दिखा कर महामंडलेश्वर पूजा ने कहा था इसकी हत्या करनी है, दोस्त है आरोपी

यूपी के अलीगढ़ में पूछताछ में शूटर आसिफ ने बताया था कि फजल (पहला शूटर) उसका दोस्त है। दोनों वेल्डिंग का काम करते हैं। फजल अशोक को सात-आठ साल से जानता था। डेढ़ माह पहले अशोक व उसकी पत्नी पूजा ने उससे हत्या कराने के लिए कहा।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Sun, 12 Oct 2025 12:29 PM
यूपी के अलीगढ़ में पूछताछ में शूटर आसिफ ने बताया था कि फजल (पहला शूटर) उसका दोस्त है। दोनों वेल्डिंग का काम करते हैं। फजल अशोक को सात-आठ साल से जानता था। डेढ़ माह पहले अशोक व उसकी पत्नी पूजा ने उससे हत्या कराने के लिए कहा। इस पर फजल ने आसिफ के बारे में बताया। इसके बाद आसिफ, फजल व अशोक के घर गए।

वहां पूजा ने अभिषेक का फोटो दिखाकर उसकी हत्या करने को कहा। ये भी बताया कि अभिषेक का खैर में शोरूम है। वह परिजन के साथ होटल द टाउन पैलेस पर खाना खाने जाता है तो वहीं उसकी हत्या कर सकते हो। आसिफ ने पांच लाख रुपये मांगे, मगर तीन लाख में सौदा तय हुआ। एक लाख एडवांस दिए थे।

अभिषेक को लगातार वीडियो कॉल करती थी पूजा

अभिषेक के भाई आशीष के अनुसार अभिषेक ने 21 अगस्त को खैर में शोरूम खोला था। यहां पूजा से उद्घाटन नहीं कराया, जिससे वह नाराज हो गई। इसी के बाद उसने खैर के एक युवक के माध्यम से अभिषेक के खिलाफ मुकदमा तक कराना चाहा। एक जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद मामला निपट गया।

पूजा देररात तक अभिषेक से बात करती रहती थी। दिनभर में 15 से 20 कॉल करती थी। दो साल पहले तक उसने अभिषेक की लोकेशन ले रखी थी। पल-पल बाद लोकेशन चेक करके वीडियो कॉल करती थी। इससे परेशान होकर अभिषेक ने पूजा को ब्लॉक कर दिया था।

गाजियाबाद में शिक्षक थी पूजा सबसे पहले

पूजा शकुन पांडेय मूलरूप से सिकंदराराऊ के गांव कचौरा की रहने वाली है। पिता प्रोफेसर थे। महामंडलेश्वर बनने से पहले पूजा भी गाजियाबाद में शिक्षक थी। इसी बीच मैनपुरी के किशनी निवासी अशोक पांडेय से शादी हो गई। बाद में दोनों अलीगढ़ आकर बस गए। करीब 10 साल पहले धार्मिक जीवन में प्रवेश के बाद पूजा ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ गईं और महामंडलेश्वर बनीं।

सीडीआर: दो माह में 27 बार की शूटरों से कॉल

पूजा व अशोक पांडेय के मोबाइल नंबरों की सीडीआर के अनुसार, आसिफ के दोस्त व सह-अभियुक्त फजल के मोबाइल नंबर से अगस्त व सितंबर में 27 बार कॉल हुई हैं। पूजा की फजल से इस अवधि में 11 बार कॉल हुईं।

लहंगा पहनकर अभिषेक के भाई की शादी में नाची

पुलिस के अनुसार पूजा अभिषेक को बार-बार कॉल करती थी। अभिषेक के भाई की शादी में उसने लहंगा खरीदा था। उसे पहनकर नाची भी थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

