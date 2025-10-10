अभिषेक हत्याकांड: महामंडलेश्वर पूजा को अपनों ने ठुकराया, पहचान-नाम छिपा तलाश रही पनाह

यूपी के अलीगढ़ में रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार पूजा शकुन पांडेय का 13 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इतना जरूर पता चला है कि पूजा जहां-जहां गई, वहां उसके ‘अपनों’ ने ही उसे पनाह नहीं दी।

यूपी के अलीगढ़ में रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार पूजा शकुन पांडेय का 13 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। इतना जरूर पता चला है कि पूजा जहां-जहां गई, वहां उसके ‘अपनों’ ने ही उसे पनाह नहीं दी। इसके बाद वह नाम और पहचान बदलकर ठिकाने की तलाश में घूम रही है। पुलिस की चार टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं।

26 सितंबर की रात को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों शूटरों के अलावा नौरंगाबाद निवासी पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय को जेल भेज दिया। पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी।

साथ ही अभिषेक के खैर में टीवीएस के शोरूम में पार्टनरशिप चाहती थी। पुलिस के अनुसार पूजा घटना के बाद एक टैक्सी से गाजियाबाद स्थित एक आश्रम में पहुंची। लेकिन, वहां उसे रुकने नहीं दिया गया। इसके बाद उसके हरिद्वार या देहरादून भागने की आशंका है। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार टीमें पूजा की तलाश में जुटी हैं।

नकदी लेकर निकली है पूजा शकुन पांडेय पूजा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस करीब 50 हजार रुपये की नकदी लेकर निकली है। हालांकि उसने अभी तक ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है।

एक-दो लोगों के संपर्क में है महामंडलेश्वर पूजा पुलिस की सर्विलांस की टीमें पूजा की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। लेकिन, अभी तक उसने कोई ऐसा उपकरण नहीं चलाया है, जिससे वह पकड़ी जा सके। हालांकि वह एक-दो लोगों के संपर्क में हैं। पुलिस उनकी मदद से उसकी तलाश में जुटी है।

पूछताछ के बाद टैक्सी चालक को किया सुपुर्द पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया था। उससे कई घंटे तक पूछताछ की गई। उसने बताया कि पूजा ने उसे नाम व पहचान नहीं बताई थी। किसी अन्य के माध्यम से टैक्सी बुक की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।