UP Aligarh Abhishek murder Accused Mahamandaleshwar Pooja Shakun Pandey Arrested From Bharatpur अभिषेक हत्याकांड के 15 दिन बाद आरोपी महामंडलेश्वर पूजा गिरफ्तार, बुर्के पहन हुई थी फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aligarh Abhishek murder Accused Mahamandaleshwar Pooja Shakun Pandey Arrested From Bharatpur

अभिषेक हत्याकांड के 15 दिन बाद आरोपी महामंडलेश्वर पूजा गिरफ्तार, बुर्के पहन हुई थी फरार

यूपी के अभिषेक हत्याकांड में आरोपी पूजा शकुन पांडेय भरतपुर से गिरफ्तार कर ली गई है। अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद से फरार पूजा किसी के संपर्क में आई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से भागी थी।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़Sat, 11 Oct 2025 12:16 PM
share Share
Follow Us on
अभिषेक हत्याकांड के 15 दिन बाद आरोपी महामंडलेश्वर पूजा गिरफ्तार, बुर्के पहन हुई थी फरार

यूपी में अलीगढ़ के रोरावर क्षेत्र में टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक की हत्या के मामले में फरार पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को 15 दिन बाद पुलिस ने भरतपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में दबिश दे रही थीं। पूजा को बस में भागते हुए पकड़ा गया है। यहां लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। हाल ही में हत्याकांड के आरोपों पर एक्शन लेते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने महामंडलेश्वर पूजा को निष्कासित कर दिया।

26 सितंबर की रात को हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में दोनों शूटरों व पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय को जेल भेज चुका है। पुलिस के अनुसार पूजा व अशोक ने तीन लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। पूजा के अभिषेक से संबंध थे। वह अभिषेक को दूर नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही अभिषेक के खैर में टीवीएस के शोरूम में पार्टनरशिप चाहती थी।

ये भी पढ़ें:महामंडलेश्वर पूजा पांडे के पर को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा में विवाद

घटना वाले दिन ही अशोक की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पूजा टैक्सी से बुर्के में पहले गाजियाबाद पहुंची। वहां आश्रम में उसे पनाह नहीं मिली तो हरिद्वार फरार हो गई। वहां भी किसी ने उसको शरण नहीं दी। इसी बीच उसने एक-दो लोगों से संपर्क करके मदद मांगी। इसकी जानकारी पर पुलिस सक्रिय हो गई। शनिवार को पुलिस ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार पूजा से पूछताछ की जा रही है।

बुर्के में फरार हुई थी पूजा

पूजा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हैं। वह घर से बुर्के में 50 हजार रुपये लेकर निकली थी।

पति और दो शूटर हैं जेल में

इस हत्या में साजिश के आरोप में नामजद पूजा शकुन पांडेय के पति अशोक पांडेय व दो शूटरों को जेल भेजा जा चुका है और अब पूजा शकुन पांडेय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

Aligarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |