अलीगढ़ में युवक की बेरहमी से हत्या, हत्यारों ने गला रेतकर शरीर पर किए ताबड़तोड़ वार, आठ गिरफ्तार

यूपी के अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां जवां कस्बे में शनिवार देर रात कुछ लोगों ने एक युवक की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी। पहले उसकी गर्दन काटी, फिर सीने व शरीर पर कई वार किए गए। परिजनों ने गांव के ही आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामला को समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

जवां सिकंदरपुर के रहने वाले 19 वर्षीय करण नोएडा में मजदूरी करता था। वह रात में ही नोएडा से घर आया था। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम महिला को तबीयत खराब होने पर वह गांव तेजपुर के नर्सिंग होम से उन्हें दवाई दिलाने गया। वहां से देर रात लौटकर आया। आरोप है कि तभी साढ़े 11 बजे कुछ युवक उसे उठाकर पड़ोस में ही टूटे पड़े खंडहर मकान में ले गए।

खंडहर कमरे में ले जाकर उसका चाकुओं से गला रेता। फिर उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। जानकारी होने पर आरोपी कार से भागने लगे, तभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कार में तोड़फोड़ कर दी। बाद में कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा, जिसके बाद हालातों को काबू किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।