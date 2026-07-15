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यूपी में 37 गांवों से गुजरेगा 33 किमी लंबा रिंग रोड, दिल्ली-आगरा-कानपुर के यात्रियों को होगा फायदा

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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अलीगढ़ में 37 गांवों से 33 किमी लंबा रिंग रोड गुजरेगा। दिल्ली-आगरा-कानपुर के यात्रियों को फायदा होगा और शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिंग रोड शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित व सुचारू करने मे सहायक होगा।

यूपी में 37 गांवों से गुजरेगा 33 किमी लंबा रिंग रोड, दिल्ली-आगरा-कानपुर के यात्रियों को होगा फायदा

अलीगढ़वासियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने और आवागमन को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से 33 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। यह रिंग रोड कोल और गभाना तहसील क्षेत्र के कुल 37 गांवों से होकर गुजरेगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के स्तर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

प्रस्तावित रिंग रोड की शुरुआत तहसील गभाना में जीटी रोड स्थित पला सल्लू क्षेत्र से होगी। इसके बाद यह विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हुए शहर के बाहरी हिस्से को जोड़ते हुए पुनः प्रमुख मार्गों से जुड़ता हुआ कोल तहसील के हरदुआगंज से आकर जुड़ेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के भीतर प्रवेश करने वाले भारी एवं बाहरी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है, जिससे शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके।

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वर्तमान में दिल्ली, आगरा, कानपुर व अन्य प्रमुख शहरों की ओर से आने वाले भारी वाहन अलीगढ़ शहर से होकर गुजरते हैं। इसके कारण शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। रिंग रोड बनने के बाद दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे रिंग रोड के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।

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जारी की अधिसूचना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निदेशक शेख अमीन खान द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा-3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 0.00 किमी से 33.38 किमी के उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़ रिंग रोड के लिए ग्रीनफ़ील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे भूखण्ड के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चार/ छह लेन का बनाने, आदि) के लिए अलीगढ़ रिंग रोड के लिए भूमि का अर्जन किया जाएगा। परियोजना निदेशक शेषनाथ यादव ने बताया कि अधिसूचना जारी की गई है।

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जाम से निजात मिलने की उम्मीद

शहरवासियों को लंबे समय से रिंग रोड की आवश्यकता महसूस हो रही थी। रिंग रोड परियोजना के पूरा होने के बाद अलीगढ़ को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, शहर के भीतर प्रदूषण में कमी आएगी। वर्तमान में भांकरी से बौनेर तक बना बाईपास हाफ मिनी रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। यहां से दिल्ली की ओर से आने वाले आगरा, मथुरा, एटा, कानपुर, लखनऊ की ओर शहर के बाहरी हिस्से से गुजरता है।

इन गांवों से होकर गुजरेगा रिंग रोड

पला सल्लू, कोरह रुस्तमपुर, कोइल, सांगौर, गिरधरपुर, खेडिया हैवत खां, कलुआ, दाउदपुर कोटा, सुम्मेरपुर, समस्तपुर कोटा, अमरौली, कस्तरी वैश्य, पला मजरा कस्तरी वैश्य, चन्दोखा, छेरत सुडियाल, साथा, खेरूपुरा, सपेरा भानपुर, किढ़ारा, जटपुरा, बरौठ, मोरथल, मोहनपुर, नयाबांस नरेन्द्रगढ़ी, आजमाबाद माछुआ, सिकन्दरपुर माछुआ, खान आलमपुर, इमलानी, मई, महमूदपुर जमालपुर, चंगेरी, भोजपुर, अलहदादपुर, पनैठी, अदौन, जलूपुर सिहोर, बरौठा, हरदुआगंज।

नहीं हो सकेगा बैनामा नामांतरण आदि

रिंग रोड परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन ने परियोजना से प्रभावित 37 गांवों में जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों पर रोक लगा दी है। अब इन गांवों में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू), बैनामा, नामांतरण, कालोनी विकास, बंधक, विनिमय समेत किसी भी राजस्व संबंधी कार्रवाई से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अनापत्ति (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने इस संबंध में कोल व गभाना तहसील के एसडीएम, तहसीलदार, उप निबंधक और एआईजी स्टांप को निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अतुल गुप्ता ने बताया कि प्रभावित गांवों में जमीन से जुड़े किसी भी मामले में अब पहले एनएचएआई की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी हो सकेगी और मुआवजे से जुड़े विवादों पर भी रोक लगेगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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