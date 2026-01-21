यूपी के 17 साल के परपेंडीकूलर पर दर्ज हैं 19 केस, अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है शातिर

संक्षेप: गैंग ऑफ बासेपुर फिल्म के परपेंडीकूलर की तरह यूपी के अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज के परपेंडीकूलर पर महज 17 साल की उम्र में अलग-अलग थानों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। 24 घंटे बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसकी तलाश में तीन टीमें गठित की।

गैंग ऑफ बासेपुर फिल्म के परपेंडीकूलर की तरह यूपी के अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज के परपेंडीकूलर पर महज 17 साल की उम्र में अलग-अलग थानों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। 24 घंटे बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसकी तलाश में तीन टीमें गठित की गई हैं। वहीं,पुलिस ने उसके कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बता दें कि गांव दाऊदपुर निवासी यश जैन पुत्र प्रवेंद्र कुमार जैन बीते सोमवार की सुबह बाइक से जा रहा था। रास्ते में गांव के बाहर बंबे के किनारे पहुंचे ही गांव के ही एक किशोर ने तमंचे से गोली चला दी। गोली यश जैन के कंधे में जा लगी थी। इसके करीब चार घंटे बाद वह अपने दो साथियों के साथ बौनेर स्थित सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी पर पहुंच गया था। वहां कर्मचारी पवन से बोला कि अपने मालिक को बुलाकर लाओ। उससे कह दो कि वह हर माह दो लाख रुपए मेरे घर पहुंचा दिया करे। पहले भी उससे कई बार बोल चुका हूं। मगर रुपए अभी तक नहीं भेजे। यह कहते ही दहशत फैलाने के लिए अंटी से तमंचा निकालकर दो राउंड गोली एजेंसी की ओर चला दी थी।