Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Akbarpur Municipality will be known as Lohia Nagar, major intersections will also be renamed
यूपी की इस नगर पालिका को लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा, प्रमुख चौराहों का नाम भी बदलेगा

यूपी की इस नगर पालिका को लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा, प्रमुख चौराहों का नाम भी बदलेगा

संक्षेप:

यूपी में अबंडेकरनगर की नगर पालिका को लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। नगर के प्रमुख चौराहों का नाम अब पंडित अटल बिहारी वाजपेई व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा।

Jan 19, 2026 06:42 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के अंबेडकरनगर में अकबरपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। नगर के प्रमुख चौराहों का नाम अब पंडित अटल बिहारी वाजपेई व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा। इसके साथ ही अकबरपुर नगर लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर नगर पालिका के सभी 25 वार्डों में मिल्क पार्लर खोलने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अकबरपुर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में हुए कई निर्णय से नगर के कई स्थानों को विशेष पहचान मिलेगी। अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश वर्मा ने बताया कि अकबरपुर नगर को अब लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही अकबरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी डॉ. राममनोहर लोहिया के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा संघतिया तिराहे का नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। यहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने का भी निर्णय हुआ है। जबकि अयोध्या फोरलेन बाईपास के पास चौराहे का नाम पं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया जाएगा। इससे इस तिराहे व चौराहे को खास पहचान मिलेगी।

25 वार्डों में मिल्क पार्लर के रूप में दुकानें खोली जाएंगी

इसके साथ नगर पालिका परिषद के सभी 25 वार्डों में मिल्क पार्लर के रूप में दुकानें खोली जाएंगी। इससे कई तरह के लाभ लोगों को मिलेगा। अध्यक्ष ने बताया कि नगर के विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नगर पालिका बोर्ड में जो प्रस्ताव पारित किया गया है। वह काफी अहम है। आगे भी नगर के विकास के लिए जरूरी निर्णय लिए जाते रहेंगे।

ये भी पढ़ें:शिक्षिका की गला रेतकर हत्या, पति भाजपा नेता हिरासत में; यूपी में सनसनीखेज मर्डर
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Ambedkar Nagar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |