Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Aided Schools to get help as per Students Number Committee to conduct survey
एडेड स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार मिलेगी मदद, कमेटी करेगी सर्वे

एडेड स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार मिलेगी मदद, कमेटी करेगी सर्वे

संक्षेप:

यूपी के जर्जर अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों को संवारने के लिए छात्र संख्या के हिसाब से अब वित्तीय मदद दी जाएगी। यह मदद 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपये तक होगी। अभी तक 75 साल पुराने स्कूलों को ही मदद मिल रही थी।

Jan 25, 2026 12:10 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के जर्जर अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों को संवारने के लिए छात्र संख्या के हिसाब से अब वित्तीय मदद दी जाएगी। यह मदद 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपये तक होगी। अभी तक 75 साल पुराने स्कूलों को ही मदद मिल रही थी। अब 14 अक्तूबर 1986 तक 40 वर्ष पुराने जर्जर विद्यालयों को भी मदद मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। करीब 4500 एडेड माध्यमिक स्कूल हैं और इसमें से बड़ी संख्या में विद्यालयों के भवन जर्जर हैं। अभी तक 75 साल पुराने विद्यालयों के जर्जर भवन की जगह नवनिर्माण पर खर्च होने वाली कुल रकम का 75 प्रतिशत राज्य सरकार व 25 प्रतिशत प्रबंधतंत्र को देना होता है। अब 40 साल पुराने विद्यालयों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा यह कि छात्र संख्या के अनुसार यह वित्तीय मदद 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक मिलेगी। छात्र संख्या 300 से लेकर 500 तक होने पर स्कूल को 25 लाख तक की वित्तीय मदद सरकार देगी और अगर छात्र संख्या 2001 से अधिक है, तो यह सहायता 1.25 करोड़ तक होगी।

ये भी पढ़ें:छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी आज बांटेंगे स्कॉलरशिप, सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

यही नहीं कुल खर्च में जो 25 प्रतिशत हिस्सा प्रबंधतंत्र को खर्च करना होगा, वह उसे सांसद-विधायक निधि और कंपनियों से सीएसआर के तहत ले सकेंगे। प्रत्येक जिले में इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशाषी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा सदस्य होंगे।

सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन 20 तक

राजधानी लखनऊ के मोहान रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक एवं बालिका) में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की घोषणा कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग से संचालित इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 की रिक्त सीटों पर छात्र-छात्राओं का चयन किया जाना है। सबसे खास बात यह है कि इन विद्यालयों में शिक्षा और रहने-खाने की व्यवस्था निःशुल्क है। जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (बालक) में कुल 195 और बालिका में कुल 117 सीटों पर दाखिले होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है।

कहां कितनी सीटें

बालक विद्यालय (मोहान रोड): कुल 195 रिक्त सीटें (कक्षा 6: 70, कक्षा 7: 28, कक्षा 8: 30, कक्षा 9: 29 एवं कक्षा 11: 38 सीटें)

बालिका विद्यालय (मोहान रोड): कुल 117 रिक्त सीटें (कक्षा 6: 70, कक्षा 7: 07, कक्षा 8: 06, कक्षा 9: 05 एवं कक्षा 11: 29 सीटें)

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |