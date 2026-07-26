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यूपी के हायर एजुकेशन टीचरों को मिला सुरक्षा कवच, योगी ने की कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, आगरा
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यूपी के हायर एजुकेशन टीचर्स को 'सुरक्षा कवच' मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का आगरा से शुभारंभ किया है। सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

CM Yogi Adityanath
सीएम योगी ने आगरा से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की

अनुज शर्मा, हिन्दुस्तान, आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों के स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' शुरू की है। रविवार को योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से किया। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस स्थित शिवाजी मंडपम में आयोजित समारोह सबसे पहले लाभार्थी विश्वविद्यालय के प्रो.भूपेंद्र स्वरूप शर्मा को कार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पूरे प्रदेश में किया गया। इस दौरान जिलास्तर पर शिक्षक अपने कैंपस में मौजूद रहे।

योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक के बीच शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर लाभार्थी 10 लाख से ऊपर होंगे। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संदेश दिया गया कि राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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लाखों शिक्षकों और परिवारों को मिलेगा लाभ

पूर्व में यह सुविधा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 60 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। अब इस योजना के विस्तार से उच्च शिक्षा विभाग के 7.50 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिजनों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

योजना की खासियत

निजी अस्पतालों में उपचार: सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज।

सरकारी अस्पतालों में असीमित सुविधा: सरकारी अस्पतालों में इलाज की कोई अधिकतम राशि सीमा नहीं होगी।

संपूर्ण परिवार का सुरक्षाचक्र: शिक्षक के साथ-साथ उनके परिवार के सभी आश्रित सदस्य इस योजना से लाभांवित होंगे।

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डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड: लाभार्थी स्वास्थ्य कार्ड दिखाकर बिना किसी कागजी प्रक्रिया के सीधा और निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

पात्रता: इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, शिक्षामित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन और रसोइया सहित लगभग 15 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य शामिल हैं।

आधिकारिक संचालन- यह योजना SACHIS Portal (साचीज) के माध्यम से डिजिटल रूप से संचालित हो रही है।

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माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों के लिए भी डेटा संग्रह पोर्टल संचालित कर दिया गया है। पोर्टल पर शिक्षक अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। उनके आवेदन का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अंतिम अनुमोदन देंगे। अनुमोदन के बाद लाभार्थियों का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजा जाएगा। आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद शिक्षक अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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