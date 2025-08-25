बाढ़ के साथ अब जान का भी खतरा, उफान पर यमुना में रोक के बाद भी चला रहे स्टीमर

आगरा में बाढ़ की स्थिति के बीच यमुना में रोक के बावजूद भी स्टीमर चलाए जा रहे हैं। यमुना में रोक के बाद भी स्टीमर से लोगों को नदी पार कराई जा रही है जिससे जान का खतरा बढ़ गया है। यमुना अभी भी उफान पर है।

यूपी के आगरा में उफान पर आई यमुना से बाढ़ की स्थिति बन गई थी। वाटर वर्क्स पर पानी बाढ़ की चेतावनी स्तर 495 फीट से नौ इंच ऊपर पहुंच गया था। गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर एक लाख क्यूसेक कर दिया था। उधर, रुनकता में यमुना के उफान के चलते नाव व स्टीमर का संचालन बंद है। इसके बाद भी मथुरा जिले के सटे गांव से आगरा आने-जाने वालों को यमुना पार कराने के लिए अवैध रूप से स्टीमर का संचालन किया जा रहा है।

अधिकारियों का अनुमान था कि जलस्तर बाढ़ के चेतावनी स्तर 499 फीट को छू सकता है। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। गोकुल से डिस्चार्ज कम होना शुरू हो गया। इससे आगरा के वाटर वर्क्स पर रविवार को जलस्तर 493.6 फीट दर्ज हुआ है। गोकुल से 64,297 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।