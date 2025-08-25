UP Agra Yamuna Water level rising Flood Like Situation Steamers Operators risking lives बाढ़ के साथ अब जान का भी खतरा, उफान पर यमुना में रोक के बाद भी चला रहे स्टीमर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बाढ़ के साथ अब जान का भी खतरा, उफान पर यमुना में रोक के बाद भी चला रहे स्टीमर

आगरा में बाढ़ की स्थिति के बीच यमुना में रोक के बावजूद भी स्टीमर चलाए जा रहे हैं। यमुना में रोक के बाद भी स्टीमर से लोगों को नदी पार कराई जा रही है जिससे जान का खतरा बढ़ गया है। यमुना अभी भी उफान पर है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, आगराMon, 25 Aug 2025 07:33 AM
यूपी के आगरा में उफान पर आई यमुना से बाढ़ की स्थिति बन गई थी। वाटर वर्क्स पर पानी बाढ़ की चेतावनी स्तर 495 फीट से नौ इंच ऊपर पहुंच गया था। गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज बढ़ाकर एक लाख क्यूसेक कर दिया था। उधर, रुनकता में यमुना के उफान के चलते नाव व स्टीमर का संचालन बंद है। इसके बाद भी मथुरा जिले के सटे गांव से आगरा आने-जाने वालों को यमुना पार कराने के लिए अवैध रूप से स्टीमर का संचालन किया जा रहा है।

अधिकारियों का अनुमान था कि जलस्तर बाढ़ के चेतावनी स्तर 499 फीट को छू सकता है। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। गोकुल से डिस्चार्ज कम होना शुरू हो गया। इससे आगरा के वाटर वर्क्स पर रविवार को जलस्तर 493.6 फीट दर्ज हुआ है। गोकुल से 64,297 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।

यमुना में जलस्तर बढ़ने के चलते हादसे रोकने को नाव और स्टीमर पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद रुनकता में स्टीमर चलाकर क्षमता से अधिक सवारियों इस पार से उस पार लाई जा रही हैं। स्टीमर में एक भी लाइफ जैकेट नहीं हैं। स्टीमर चालक का कहना हैं कि इसकी क्षमता 15 सवारी की है लेकिन, सवारी अधिक होने पर सेट किया जाता है। यहां रेणुका धाम पर दो स्टीमर चल रहे हैं। अकोस निवासी अनिल ने बताया कि स्टीमर में 35 से 45 तक सवारियां इधर से उधर लाई जाती हैं। यहां सवारियों के साथ बाइक भी स्टीमर में रखकर नदी पार कराई जाती है।

