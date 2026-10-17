यमुना एक्सप्रेसवे पर बंदरों ने फैलाई दहशत, 6 महीने पहले वाहन से छोड़ गया था कोई
यमुना एक्सप्रेसवे पर बंदरों ने दहशत फैला रखी है। टोल प्लाजा के पास बंदरों का डेरा बन गया है। कई टोलकर्मियों पर बंदर हमला कर चुके हैं। 6 महीने पहले अज्ञात वाहन से कोई बंदरों को छोड़ गया था। टोलकर्मी बंदरों के हमले से दहशत में हैं।
खंदौली, हिन्दुस्तान संवाददाता। यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा खंदौली पर छह महीने पहले अज्ञात वाहन से छोड़े गए बंदर टोलकर्मियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए है। पिछले ढाई महीने में यह बंदर कई टोलकर्मियों को घायल कर चुके हैं। बंदर किसी भी वक्त झुंड में आते हैं। टोलकर्मियों पर हमलावर हो जाते हैं।
टोल अथॉरिटी ने 25 जुलाई को वन प्राणी प्रबंधक (कीठम) को प्रकरण की जानकारी दे दी है। बंदरों को जल्दी पकड़वाने की मांग की गई है। इसके बाद भी अब तक बंदरों की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। हालत यह है कि बंदरों को देखते ही टोलकर्मी डर जाते हैं। काम छोड़ देते हैं।
टोल इंचार्ज तुलसीराम गुर्जर ने बताया कि ढाई महीने में बंदरों का झुंड दर्जनभर से ज्यादा बार हमले कर चुका है। कई टोल कर्मी घायल हो चुके हैं। फील्ड हॉस्टल में भी बंदरों का झुंड घूमता है। जब तक बंदरों का झुंड रहता है। स्टाफ से ड्यूटी के लिए नहीं निकलता।
जिला अस्पताल में भी बेखौफ घूम रहे बंदर
आगरा के जिला अस्पताल में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ गया है। स्थिति यह है कि जिला अस्पताल का एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर खुद बंदरों के साए में चल रहा है। हालात इतने अजीब और डरावने हैं कि एक तरफ कुत्ता या बंदर काटने का शिकार हुआ मरीज वैक्सीन लगवाने के लिए यहां कतार में खड़ा होता है। इस बीच अस्पताल परिसर में घूम रहे बंदर किसी मरीज या तीमारदार को काटकर नया मरीज बना देते हैं।
जिला अस्पताल में कोई पेट दर्द से कराहता हुआ पहुंचता है तो कोई वायरल बुखार और हड्डी की चोट लेकर। इन तमाम शारीरिक कष्टों के बीच पिछले कुछ महीनों से बंदरों ने मरीजों और अस्पताल प्रशासन दोनों की नाक में दम कर रखा है। अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी परिसर, पर्चा काउंटर और विशेषकर एंटी-रेबीज इंजेक्शन रूम के बाहर बंदरों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है।
हालात यह हैं कि अस्पताल के सुरक्षाकर्मी लाठी-डंडे लेकर बंदरों को भगाने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल के रेबीज वैक्सीनेशन कक्ष के बाहर का नजारा डरावना है। यहां बंदर के हमले का भय बना रहता है। यहां लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं और बंदर से कटवाकर जाते हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें