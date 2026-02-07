Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP agra yamuna Expressway Girl dead Body Found in Blanket packed With tape
हत्या के बाद एक्सप्रेसवे पर कंबल में लपेटकर फेंकी युवती की लाश, टेप से किया पैक

हत्या के बाद एक्सप्रेसवे पर कंबल में लपेटकर फेंकी युवती की लाश, टेप से किया पैक

संक्षेप:

यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन 148 के निकट ग्राम सौरई के पास शुक्रवार को एक युवती का कंबल में लिपटा और काले टेप से पैक शव मिला। हत्या करके शव को फेंका गया था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में कोई सुराग नहीं मिला।

Feb 07, 2026 02:34 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन 148 के निकट ग्राम सौरई के पास शुक्रवार को एक युवती का कंबल में लिपटा और काले टेप से पैक शव मिला। हत्या करके शव को फेंका गया था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में कोई सुराग नहीं मिला। शव की पहचान के लिए पुलिस आस-पास के जिलों में लापता हुईं युवतियों की जानकारी कर रही है। आशंका है कि गला दबाकर हत्या की गई है। शव को किसी गाड़ी से आकर फेंका गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दोपहर करीब तीन बजे बकरी चराने वालों ने एक्सप्रेसवे के किनारे कंबल पड़ा देखा। पास गए तो अंदर कोई शव था। पुलिस को सूचना दी। एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव नाले में पड़ा था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस डॉग भी मौके पर आया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एसीपी ने बताया कि युवती की उम्र 25 साल के आस-पास रही होगी। विवाहित थी। पैरों में बिछुए पहने थी। सलवार सूट के ऊपर ट्रैक सूट का अपर पहन रखा था। युवती के गले और गाल पर चोट के निशान थे।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में बेरहमी से युवक का कत्ल, सीने में चाकू धंसा छोड़ गए कातिल

शव देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कुछ घंटे पहले ही की गई होगी। युवती के हाथ पर सनी और आरएस लिखा हुआ था। उसे भी खुरचने का प्रयास किया गया था। ताकि शव की पहचान नहीं हो सके। शव आगरा से दिल्ली जाने वाली लेन के किनारे मिला। घटना स्थल खंदौली टोल प्लाजा से करीब तीन किलोमीटर आगे है। पुलिस आशंका जता रही है कि जिस भी गाड़ी से शव फेंका गया उसने टोल जरूर पार किया होगा। टोल पार करने वाली सभी गाड़ियों की डिटेल निकाली जा रही है।

शिकायत नहीं तो शिनाख्त कैसे

अज्ञात शव की शिनाख्त न होने के पीछे कई वजह रहती हैं। पुलिस यह मानती है कि जिस वारदात में अपने शामिल होते हैं उनमें शिनाख्त में दिक्कत आती है। जिस वारदात में प्रेमी शामिल होता है उस घटना में परिजन गुमशुदगी जरूर दर्ज कराते हैं। हाल ही में जवाहरपुल पर एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। ऑफिस में साथ काम करने वाले युवक ने मिंकी शर्मा की हत्या की थी। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। शव की शिनाख्त होते ही पुलिस ने चंद घंटों में वारदात का खुलासा कर दिया था।

पहले किया था शृंगार

युवती की आंखों में काजल लगा हुआ था। उसने लिपिस्टिक भी लगा रखी थी। जिसे देखकर पुलिस आशंका जता रही है कि उसे धोखे से मारा गया होगा। उसे अंदाजा नहीं होगा कि उसकी जान को खतरा है। अभास होता तो उसने शृंगार नहीं किया होता। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए आस-पास के जिलों से लापता हुईं युवतियों की जानकारी भी जुटा रही है।

पहले हत्या करके जलाई गई थी लाश

इससे पहले भी कई शव यमुना एक्सप्रेसवे पर मिल चुके हैं। फरवरी 2021 में यमुना एक्सप्रेसवे पर खंदौली टोल प्लाजा के पास एक युवती की जली हुई लाश मिली थी। युवती का चेहरा बुरी तरह जल गया था। पोस्टमार्टम में हत्या की वजह गला घोंटना आई थी। शव की पहचान न होने की वजह से इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका था। उस समय पुलिस ने खुलासे के लिए शव की पहचान के हर संभव प्रयास किए थे। महीनों मेहनत के बाद के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। गाड़ी में हत्या के बाद पेट्रोल डालकर शव जलाया गया था। मामला अनसुलझा ही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |