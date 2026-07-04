हत्या कर बाथरूम में दबायी पति की लाश, सवाल- अकेली महिला ने कैसे दफनाया शव? पुलिस खोज रही साथी!
आगरा में पत्नी ने पति की हत्या कर लाश बाथरूम में दबाई। इस मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अकेली महिला ने शव कैसे दफनाया? पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच करने में जुटी है। पुलिस ने बाथरूम के फर्श से कंकाल बरामद कर लिया है।
यूपी के आगरा में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके उसका शव घर के बाथरूम के फर्श में गाड़ दिया। रूबी के घर का बाथरूम करीब दस फीट लंबा और साढ़े चार फीट चौड़ा है। उसी के फर्श के नीचे से पुलिस ने सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल बरामद किया। नींद की गोलियां खीर में देकर पत्नी हत्या तो अकेले कर सकती है मगर अकेले शव ठिकाने नहीं लगा सकती। पुलिस इसी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ही नहीं मोहल्ले वालों और परिजनों के जेहन में भी कई सवाल हैं। जिनके जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। रूबी ने बताया कि पति को खीर में नींद की गोलियां दी थीं। पति मर गए।
18 जून की सुबह पति का शव पलंग पर था। सास और बेटियां वायु विहार जेठ के घर चली गईं। उसने 400 रुपये देकर मिट्टी मंगवाई। बाथरूम का फर्श तोड़ा। शव को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर आई। शव को बाथरूम में लेटाया। ऊपर से नमक डाला। मिट्टी डाली। उसे समतल किया। 19 जून को मिस्त्री को बुलाकर फर्श पर प्लास्टर कराया। एक दिन में फर्श सूख गया। वह खुद जेठ के घर गई। पति चार दिन से घर पर नहीं हैं। पता नहीं कहां चले गए। यह बताया। रूबी ने पुलिस को यही बताया।
पुलिस फिर भी असमंजस में है। यह मानकर चल रही है कि इस वारदात में कोई न कोई और शामिल रहा होगा। रूबी ने पूछताछ में यह बताया कि नींद की गोलियां उसकी सास खाती हैं। पति भी खाया करते थे। इसलिए नींद की गोलियां घर में ही मौजूद थीं। पति से परेशान होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। शव को इसलिए छिपाया, ताकि जेल न जाना पड़े। पुलिस कमिश्नरेट आगरा के डीसीपी सिटी, सैयद अली अब्बास ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पत्नी पर पति की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाने का आरोप है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सैंया में पत्नी ने कराई थी लोकेंद्र की हत्या
अप्रैल 2026 में सैंया क्षेत्र में लोकेंद्र हत्याकांड हुआ था। पुलिस को खेत में एक अधजला शव मिला था। हाथ पर सिर्फ लोकेंद्र लिखा हुआ था। शव की पहचान के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की थी। सीसीटीवी से खुलासा हुआ था। हत्या में लोकेंद्र की पत्नी और उसके आशिक का हाथ निकला था। आशिक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। उसे बाद पेट्रोल डालकर शव जला दिया था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें