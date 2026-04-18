ब्लेड से गला काटकर हथौड़े से फोड़ा था महिला ने ब्लैकमेलर का सिर, देता था ये धमकी
यूपी के आगरा में इटौरा (मलपुरा) स्थित होटल ताजपथ के कमरा नंबर 204 में शुक्रवार की दोपहर महिला ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक रिश्ते का मामा लगता था। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके अश्लील फोटो और वीडियो पति को दिखाने की धमकी देता था।
यूपी के आगरा में इटौरा (मलपुरा) स्थित होटल ताजपथ के कमरा नंबर 204 में शुक्रवार की दोपहर महिला ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक रिश्ते का मामा लगता था। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके अश्लील फोटो और वीडियो पति को दिखाने की धमकी देता था। पुलिस ने बताया कि महिला घर से हत्या की तैयारी करके आई थी। सर्जिकल ब्लेड से गला काटा उसके बाद हथौड़े से सिर फोड़ दिया। हत्या करके कमरे से चीखते हुए बाहर निकली, मैने उसको मार डाला। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
घटना दोपहर करीब सवा बारह बजे की है। सुबह 11 बजे फतेहपुर सीकरी निवासी 36 वर्षीय खिल्लो ककुआ (मलपुरा) निवासी प्रीति के साथ होटल में पहुंचा। प्रीति कमरे में रुक गई। वह ठेके से बीयर लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर बीयर पी। आरोप है कि इसके बाद खिल्लो ने महिला से जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला पहले से हत्या की तैयारी करके आई थी। सर्जिकल ब्लेड से खिल्लो की गर्दन पर प्रहार किया। गले से खून की धार बहने लगी। खिल्लो पलंग से गिर पड़ा। इसके बाद महिला ने हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। उसका मोबाइल भी फेंक दिया। महिला हत्या में प्रयुक्त हथियार थैले में छिपाकर लेकर आई थी।
ब्लेड से गला काटा फिर हथौड़े से फोड़ा सिर
खिल्लो को मौत के घाट उतारने वाली प्रीति ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। उसने पहले खिल्लो का सर्जिकल ब्लेड से गला काटा गया फिर हथौड़े से सिर फोड़ा। डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि हत्या के बाद महिला कमरे से बाहर आई। होटल कर्मचारियों को बताया कि हत्या कर दी है। यह सुनकर कर्मचारी घबरा गए। पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को हिरासत में लिया। शुरू में वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी। पुलिस को लगा कि उसने हथौड़े से प्रहार करके हत्या की है। शव उठाते समय गले पर कट का निशान दिखा। महिला से पूछा तो उसने बताया कि सर्जिकल ब्लेड भी लेकर आई थी। उसके थैले में पुलिस को पेपर स्प्रे भी मिला।
फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि पुलिस के पास महिला के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने होटल का डीवीआर भी कब्जे में लिया है। जिसमें महिला और खिल्लो के होटल में आने का फुटेज है। हत्या के बाद महिला कमरे से बाहर आई यह फुटेज भी है। पुलिस कमरे में पहुंची। चारों तरफ खून फैला हुआ था। खिल्लो का खून महिला के कपड़ों पर भी लगा था। उन्हें भी कब्जे में लेकर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। सर्जिकल ब्लेड और हथौड़ा दोनों मौके पर ही मिल गए थे। किसने किसे फोन करके बुलाया था इसकी जानकारी कॉल डिटेल से होगी।
महिला बोली, जीना कर दिया था दुश्वार
हत्या की वजह पूछने पर महिला ने बताया कि खिल्लो ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। उसे ब्लैकमेल करता था। प्रीति विवाहित है। खिल्लो रिश्ते में उसका मामा लगता था। हमउम्र था। बचपन में प्रीति के माता-पिता ने ही उसको पाला था। वह टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि खिल्लो कुछ माह पूर्व भी इस होटल में प्रीति को लेकर आया था। प्रीति का कहना है कि उसने उसी दौरान वीडियो बना लिया था। पुलिस यह मानकर चल रही है कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे। खिल्लो अब प्रीति को ब्लैकमेल कर रहा था। प्रीति दो बच्चों की मां है। एक बच्चा दिसंबर 2025 में हुआ। एक बच्चा करीब चार साल का है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें