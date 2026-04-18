ब्लेड से गला काटकर हथौड़े से फोड़ा था महिला ने ब्लैकमेलर का सिर, देता था ये धमकी

यूपी के आगरा में इटौरा (मलपुरा) स्थित होटल ताजपथ के कमरा नंबर 204 में शुक्रवार की दोपहर महिला ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक रिश्ते का मामा लगता था। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके अश्लील फोटो और वीडियो पति को दिखाने की धमकी देता था।

यूपी के आगरा में इटौरा (मलपुरा) स्थित होटल ताजपथ के कमरा नंबर 204 में शुक्रवार की दोपहर महिला ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक रिश्ते का मामा लगता था। उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके अश्लील फोटो और वीडियो पति को दिखाने की धमकी देता था। पुलिस ने बताया कि महिला घर से हत्या की तैयारी करके आई थी। सर्जिकल ब्लेड से गला काटा उसके बाद हथौड़े से सिर फोड़ दिया। हत्या करके कमरे से चीखते हुए बाहर निकली, मैने उसको मार डाला। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

घटना दोपहर करीब सवा बारह बजे की है। सुबह 11 बजे फतेहपुर सीकरी निवासी 36 वर्षीय खिल्लो ककुआ (मलपुरा) निवासी प्रीति के साथ होटल में पहुंचा। प्रीति कमरे में रुक गई। वह ठेके से बीयर लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर बीयर पी। आरोप है कि इसके बाद खिल्लो ने महिला से जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला पहले से हत्या की तैयारी करके आई थी। सर्जिकल ब्लेड से खिल्लो की गर्दन पर प्रहार किया। गले से खून की धार बहने लगी। खिल्लो पलंग से गिर पड़ा। इसके बाद महिला ने हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। उसका मोबाइल भी फेंक दिया। महिला हत्या में प्रयुक्त हथियार थैले में छिपाकर लेकर आई थी।

ब्लेड से गला काटा फिर हथौड़े से फोड़ा सिर खिल्लो को मौत के घाट उतारने वाली प्रीति ब्लैकमेलिंग से परेशान थी। उसने पहले खिल्लो का सर्जिकल ब्लेड से गला काटा गया फिर हथौड़े से सिर फोड़ा। डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि हत्या के बाद महिला कमरे से बाहर आई। होटल कर्मचारियों को बताया कि हत्या कर दी है। यह सुनकर कर्मचारी घबरा गए। पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को हिरासत में लिया। शुरू में वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी। पुलिस को लगा कि उसने हथौड़े से प्रहार करके हत्या की है। शव उठाते समय गले पर कट का निशान दिखा। महिला से पूछा तो उसने बताया कि सर्जिकल ब्लेड भी लेकर आई थी। उसके थैले में पुलिस को पेपर स्प्रे भी मिला।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि पुलिस के पास महिला के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस ने होटल का डीवीआर भी कब्जे में लिया है। जिसमें महिला और खिल्लो के होटल में आने का फुटेज है। हत्या के बाद महिला कमरे से बाहर आई यह फुटेज भी है। पुलिस कमरे में पहुंची। चारों तरफ खून फैला हुआ था। खिल्लो का खून महिला के कपड़ों पर भी लगा था। उन्हें भी कब्जे में लेकर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। सर्जिकल ब्लेड और हथौड़ा दोनों मौके पर ही मिल गए थे। किसने किसे फोन करके बुलाया था इसकी जानकारी कॉल डिटेल से होगी।