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लव मैरिज के 5 महीने बाद फंदे पर लटकी मिली पत्नी, पति के फोन में देखे थे दूसरी से इश्क के सबूत

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
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आगरा में लव मैरिज के महज पांच महीने बाद फंदे पर लटकी मिली पिंकी। मुस्लिम अरफात ने हिंदू पिंकी के साथ सात फेरे लिए थे। लेकिन शादी के पांच माह में दूसरी से इश्क हो गया। पत्नी को मोबाइल में दोनों का वीडियो मिला था।

लव मैरिज के 5 महीने बाद फंदे पर लटकी मिली पत्नी, पति के फोन में देखे थे दूसरी से इश्क के सबूत

यूपी के आगरा में पुरानी मंडी (ताजगंज) निवासी पिंकी ने प्यार की खातिर घर छोड़ दिया। लेकिन, पति बेवफा निकला। पांच माह में ही उसे दूसरी युवती से प्यार हो गया। इसके बाद घर में झगड़ा होने लगा। पति दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। गुरुवार को विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या और मारपीट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुरानी मंडी निवासी बिजिया ने मुकदमा लिखाया है। मुकदमे में असद गली, ताजगंज निवासी अरफात उर्फ आबू कुरैशी नामजद हैं। मायके वालों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को वे लोग चिरागी चढ़ाने अबू उलाह दरगाह पर जाया करते थे। आबू कुरैशी बेटी पिंकी को उधर ही मिला था। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। बेटी ने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। आबू कुरैशी ने कहा कि वह हिंदू बनकर शादी करेगा। हिंदू रीति रिवाज से 15 फरवरी 2026 को बेटी की शादी की थी। आबू और पिंकी शहीद नगर में किराए के मकान में रहते थे।

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गुरुवार की शाम आबू का फोन आया। बताया कि पिंकी ने फांसी लगा ली है। वे लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके वालों का आरोप है कि आबू ने बेटी को धोखा दिया था। उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। शादी के एक माह बाद ही वह दूसरी युवती के चक्कर में पड़ गया। इस बात की जानकारी बेटी को हो गई थी। बेटी ने मोबाइल में वीडियो देख लिया था।

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आबू ने इस बात पर बेटी के साथ मारपीट की थी। उससे कहता था कि वह तो चार शादियां कर सकता है। फेरे तो उसने दिखाने के लिए थे। अपना मजहब कभी नहीं छोड़ा था। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि हिंदू युवती को जानकर प्रेमजाल में फंसाया गया था। पिंकी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने जान दे दी।

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पुलिस ने हिरासत में लिया हत्यारोपी पति

पिंकी का पति अरफात उर्फ आबू कुरैशी पुलिस हिरासत में है। उसने पुलिस को बताया कि पिंकी के पिता से उसकी दोस्ती थी। पिंकी से अबू उलाह दरगाह पर मुलाकात हुई थी। प्यार हो गया। पिंकी के घरवाले तो शादी के लिए मान गए थे मगर उसके घरवाले नहीं माने। घरवालों ने साफ कह दिया था कि घर मत लौटना। इसलिए वह किराए पर कमरा लेकर रहता था। पिंकी उस पर शक करती थी। इस बात पर झगड़ा होता था। उसने पत्नी को नहीं मारा। उसने खुदकुशी की थी।

घरवाले बोले, बहुत बड़ी भूल हो गई

पिंकी के पिता ने बताया कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आबू कुरैशी पर भरोसा कर लिया। वह बेटी को डराया करता था। धमकी देता था कि शादी नहीं करने पर जान से मार देगा। बेटी ने इस वजह से शादी के लिए हां कर दी थी। उन्हें लगा कि बेटी प्यार करती है। खुश रहेगी। बेटी तो पांच माह में ही मर गई। आरोपित को सजा होनी चाहिए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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