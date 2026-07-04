लव मैरिज के 5 महीने बाद फंदे पर लटकी मिली पत्नी, पति के फोन में देखे थे दूसरी से इश्क के सबूत

आगरा में लव मैरिज के महज पांच महीने बाद फंदे पर लटकी मिली पिंकी। मुस्लिम अरफात ने हिंदू पिंकी के साथ सात फेरे लिए थे। लेकिन शादी के पांच माह में दूसरी से इश्क हो गया। पत्नी को मोबाइल में दोनों का वीडियो मिला था।

यूपी के आगरा में पुरानी मंडी (ताजगंज) निवासी पिंकी ने प्यार की खातिर घर छोड़ दिया। लेकिन, पति बेवफा निकला। पांच माह में ही उसे दूसरी युवती से प्यार हो गया। इसके बाद घर में झगड़ा होने लगा। पति दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। गुरुवार को विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या और मारपीट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुरानी मंडी निवासी बिजिया ने मुकदमा लिखाया है। मुकदमे में असद गली, ताजगंज निवासी अरफात उर्फ आबू कुरैशी नामजद हैं। मायके वालों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार को वे लोग चिरागी चढ़ाने अबू उलाह दरगाह पर जाया करते थे। आबू कुरैशी बेटी पिंकी को उधर ही मिला था। उसे प्यार के जाल में फंसा लिया। बेटी ने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। आबू कुरैशी ने कहा कि वह हिंदू बनकर शादी करेगा। हिंदू रीति रिवाज से 15 फरवरी 2026 को बेटी की शादी की थी। आबू और पिंकी शहीद नगर में किराए के मकान में रहते थे।

गुरुवार की शाम आबू का फोन आया। बताया कि पिंकी ने फांसी लगा ली है। वे लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर आई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मायके वालों का आरोप है कि आबू ने बेटी को धोखा दिया था। उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। शादी के एक माह बाद ही वह दूसरी युवती के चक्कर में पड़ गया। इस बात की जानकारी बेटी को हो गई थी। बेटी ने मोबाइल में वीडियो देख लिया था।

आबू ने इस बात पर बेटी के साथ मारपीट की थी। उससे कहता था कि वह तो चार शादियां कर सकता है। फेरे तो उसने दिखाने के लिए थे। अपना मजहब कभी नहीं छोड़ा था। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि हिंदू युवती को जानकर प्रेमजाल में फंसाया गया था। पिंकी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने जान दे दी।

पुलिस ने हिरासत में लिया हत्यारोपी पति पिंकी का पति अरफात उर्फ आबू कुरैशी पुलिस हिरासत में है। उसने पुलिस को बताया कि पिंकी के पिता से उसकी दोस्ती थी। पिंकी से अबू उलाह दरगाह पर मुलाकात हुई थी। प्यार हो गया। पिंकी के घरवाले तो शादी के लिए मान गए थे मगर उसके घरवाले नहीं माने। घरवालों ने साफ कह दिया था कि घर मत लौटना। इसलिए वह किराए पर कमरा लेकर रहता था। पिंकी उस पर शक करती थी। इस बात पर झगड़ा होता था। उसने पत्नी को नहीं मारा। उसने खुदकुशी की थी।