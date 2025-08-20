UP Agra Woman Daughter Beat Husband for stopping to use mobile broke his hand मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी-बेटी ने लाइट बंद कर पति को जमकर कूटा, हाथ तोड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Woman Daughter Beat Husband for stopping to use mobile broke his hand

मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी-बेटी ने लाइट बंद कर पति को जमकर कूटा, हाथ तोड़ा

यूपी के आगरा में कमला नगर निवासी युवक को पत्नी और बेटी को मोबाइल चलाने से रोकना महंगा पड़ गया। गुस्साई पत्नी ने बेटी संग मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराWed, 20 Aug 2025 10:08 AM
share Share
Follow Us on
मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी-बेटी ने लाइट बंद कर पति को जमकर कूटा, हाथ तोड़ा

यूपी के आगरा में कमला नगर निवासी युवक को पत्नी और बेटी को मोबाइल चलाने से रोकना महंगा पड़ गया। गुस्साई पत्नी ने बेटी संग मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित पत्नी और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डी ब्लॉक कमला नगर निवासी संतोष ने बताया कि उनकी तबीयत खराब चल रही है। आरोप है कि छह अगस्त की रात बेटी सोना और पत्नी मधु उनके कमरे में आकर मोबाइल फोन चला रही थीं। उन्हें शोरगुल से परेशानी हो रही थी। इस पर उन्होंने पत्नी और बेटी को अपने कमरे में मोबाइल फोन चलाने से मना किया। उनसे दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल फोन चलाने को कहा। यह सुनते ही दोनों भड़क गईं। कहने लगीं कि हमें तुम्हारी तबीयत से क्या मतलब। दोनों ने उन्हें बुरा-भला कहने लगीं।

ये भी पढ़ें:यूपी के मेडिकल कॉलेज में महिला ने जन्मा विचित्र बच्चा, डर कर मां-बाप हुए फरार

विरोध करने पर मां-बेटी ने अचानक कमरे की लाइट बंद कर दी और लात-घूंसों और डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाते रहे मगर दोनों नहीं रुकीं। इस दौरान उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। उन्होंने 112 पर पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया है। कमला नगर थाना प्रभारी सुनीत शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

गाड़ी भी तोड़ी

पीड़ित संतोष ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पत्नी और बेटी ने उनके साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान वे चिल्लाते रहे मगर दोनों ने कोई रहम नहीं किया।

पत्नी की दर्ज कराई थी गुमशुदगी

पति-पत्नी का विवाद काफी दिन से चल रहा है। कुछ दिन पूर्व पत्नी मधु बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। पति संतोष ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कई दिन बाद वह घर वापस लौटी तो पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी हटवाई।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |