मोबाइल चलाने से रोका तो पत्नी-बेटी ने लाइट बंद कर पति को जमकर कूटा, हाथ तोड़ा

यूपी के आगरा में कमला नगर निवासी युवक को पत्नी और बेटी को मोबाइल चलाने से रोकना महंगा पड़ गया। गुस्साई पत्नी ने बेटी संग मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। साथ ही गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित पत्नी और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डी ब्लॉक कमला नगर निवासी संतोष ने बताया कि उनकी तबीयत खराब चल रही है। आरोप है कि छह अगस्त की रात बेटी सोना और पत्नी मधु उनके कमरे में आकर मोबाइल फोन चला रही थीं। उन्हें शोरगुल से परेशानी हो रही थी। इस पर उन्होंने पत्नी और बेटी को अपने कमरे में मोबाइल फोन चलाने से मना किया। उनसे दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल फोन चलाने को कहा। यह सुनते ही दोनों भड़क गईं। कहने लगीं कि हमें तुम्हारी तबीयत से क्या मतलब। दोनों ने उन्हें बुरा-भला कहने लगीं।

विरोध करने पर मां-बेटी ने अचानक कमरे की लाइट बंद कर दी और लात-घूंसों और डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाते रहे मगर दोनों नहीं रुकीं। इस दौरान उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। उन्होंने 112 पर पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराया है। कमला नगर थाना प्रभारी सुनीत शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

गाड़ी भी तोड़ी पीड़ित संतोष ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पत्नी और बेटी ने उनके साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान वे चिल्लाते रहे मगर दोनों ने कोई रहम नहीं किया।