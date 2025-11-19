घर की सफाई कर कूड़ा जलाना पड़ा भारी, भरना पड़ा हजारों का जुर्माना, पढ़ें क्यों

संक्षेप: वायु प्रदूषण रोकने के लिए आगरा नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। शास्त्री नगर ट्रांसपोर्ट नगर में घर की सफाई से निकले कूड़े को खुले में जलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया।

वायु प्रदूषण रोकने के लिए आगरा नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। शास्त्री नगर ट्रांसपोर्ट नगर में घर की सफाई से निकले कूड़े को खुले में जलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। शहर में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई से खलबली मची है।

घर के सामने उठते धुएं से क्षेत्र में प्रदूषण फैलने लगा। नगर निगम का प्रवर्तन दल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों के अनुसार दिलीप सिंह, मैसर्स डयूजोन, अपने बंद पड़े पुराने मकान की सफाई करा रहे थे। इसमें निकले कूड़े-कचरे को उन्होंने घर के सामने ही जला दिया, जिससे आसपास के लोगों को धुएं से परेशानी हुई।

क्षेत्रीय एसएफआई संजीव यादव ने एनजीटी के नियमों का हवाला देते हुए दिलीप सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया। जुर्माना निगम कोष में जमा करा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर में वायु गुणवत्ता सुधारने को ग्रैप लागू है। प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई अनिवार्य है।

निर्माण कार्यों की सख्त मॉनीटरिंग प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम के सभी एसएफआई और जेएसओ को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। शहर में प्रदूषण का स्तर गंभीर होने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) भी लागू हो चुका है। इसके मद्देनज़र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी निर्माण स्थलों पर खोदाई के दौरान वायु प्रदूषण रोकने को आवश्यक कदम उठाने हेतु पत्र लिखा गया है। उनसे कहा गया है कि ग्रीन नेट, जैसे उपाय अनिवार्य करें।

वायु प्रदूषण कम करने को कर रहे पानी छिड़काव वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने शहर की सड़कों पर तीन दर्जन छोटे-बड़े वाहनों को उतार दिया है। ये वाहन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगातार विभिन्न मार्गों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि उड़ती धूल और निर्माण जनित प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी-अपनी क्षेत्रीय टीमें सक्रिय रखें और छिड़काव की दैनिक मॉनिटरिंग करें।