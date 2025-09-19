UP Agra Two Men hostage forced in cyber crime in Cambodia Trapped people on phone कंबोडिया में यूपी के युवकों को बंधक बनाकर करवाया साइबर क्राइम, फोन पर लोगों को फंसाते थे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कंबोडिया में यूपी के युवकों को बंधक बनाकर करवाया साइबर क्राइम, फोन पर लोगों को फंसाते थे

भारतीय युवकों को कंबोडिया में बंधक बनाकर उनसे साइबर क्राइम कराया जाता है। विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले युवकों को एजेंट कंबोडिया भेजते हैं। वहां से मुक्त होकर आए दो युवकों ने आगरा में साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कराया है।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराFri, 19 Sep 2025 12:26 PM
भारतीय युवकों को कंबोडिया में बंधक बनाकर उनसे साइबर क्राइम कराया जाता है। विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले युवकों को एजेंट कंबोडिया भेजते हैं। वहां से मुक्त होकर आए दो युवकों ने आगरा में साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। मुक्त होने के लिए दोनों को तीन-तीन लाख रुपये देने पड़े। इतने ही रुपये नौकरी के लिए भी दिए थे। पुलिस उस एजेंट की तलाश कर रही है जिसने युवकों को भेजा था।

कंबोडिया में कैद भारतीयों की जानकारी गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। चिरावली, मई (हाथरस) निवासी सौरभ ने मुकदमा दर्ज कराया है। मलपुरा के गांव नगला कारे में उसके नाना रहते हैं। सौरभ ने पुलिस को बताया, उसने और अभिज्ञान ने विदेश में नौकरी के लिए नवंबर में फोन पर अजय शुक्ला से संपर्क किया था। उसने बैंकाक होते हुए कंबोडिया भिजवा दिया। वहां एक कंपनी में पहुंचे। उनको वहां बंधक बना लिया गया। वहां पहले से कई भारतीय बंधक थे। सभी से साइबर क्राइम कराया जा रहा था।

फोन कर लोगों को जाल में फंसाने का काम करते थे

भारतीय युवकों को कंबोडिया में बंधक बनाकर डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग और अन्य तरीकों से लोगों को फोन करके जाल में फंसाने के लिए बोला जाता था। कंबोडिया में भारतीयों से साइबर क्राइम कराने वालों में आगरा के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने काम करने से इनकार किया तो उनका उत्पीड़न किया गया। उनसे तीन-तीन लाख रुपये की मांग की गई। उन्होंने घरवालों से संपर्क किया। घरवालों ने जैसे-तैसे रुपयों का इंतजाम किया।

तीन-तीन लाख रुपये देने के बाद उन्हें नौकरी छोड़ने दी गई। आठ जुलाई को वे भारत लौटकर आए। अजय शुक्ला से संपर्क का प्रयास किया। वह उनका फोन नहीं उठाता है। उनके नंबर ब्लाक कर दिए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और मानव तस्करी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ितों से विस्तृत जानकारी की है। पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है।

विदेश में नौकरी के झांसे में नहीं आए

एजेंट के जरिए विदेश में नौकरी के झांसे में नहीं आएं। पुलिस ने नौजवानों से यह आग्रह किया है। पुलिस ने उन नौजवानों को सचेत किया है जो वर्तमान में विदेश में नौकरी के चक्कर में किसी न किसी एजेंट के संपर्क में हैं।

