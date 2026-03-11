Hindustan Hindi News
यूपी से दिल्ली-पंजाब-जम्मू की कई ट्रेनों के रास्ते बदले, पढ़ें कहां बदले रूट और तारीख

Mar 11, 2026 07:02 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
दिल्ली रेल मंडल के शाहबाद मारकंडा एवं मोहरी स्टेशनों पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन की घोषणा की गई है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस 29 मई से 3 जून तक नई दिल्ली-शकूरबस्ती-जाखल-धुरी-लुधियाना के रास्ते चलेगी।

दिल्ली रेल मंडल के शाहबाद मारकंडा एवं मोहरी स्टेशनों पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन की घोषणा की गई है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पुणे-जम्मूतवी एक्सप्रेस 29 मई से 3 जून तक नई दिल्ली-शकूरबस्ती-जाखल-धुरी-लुधियाना के रास्ते चलेगी। आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस 30 मई से 4 जून तक नई दिल्ली-शकूरबस्ती-जाखल-धुरी-लुधियाना के रास्ते चलेगी। नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस 5 जून को हजरत निजामुद्दीन-तिलक ब्रिज-गाजियाबाद-सहारनपुर-अंबाला कैंट के रास्ते चलेगी।

होशियारपुर-आगरा कैंट एक्सप्रेस 30 मई से 4 जून तक लुधियाना-धुरी-जाखल-शकूरबस्ती-नई दिल्ली के रास्ते चलेगी। चंडीगढ़-यशवंतपुर एक्सप्रेस 2 जून को अंबाला कैंट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-गाजियाबाद-तिलक ब्रिज-हजरत निजामुद्दीन के रास्ते चलेगी। अमृतसर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 30, 31 मई व 3 जून को अंबाला कैंट-सहारनपुर-मेरठ सिटी-गाजियाबाद-तिलक ब्रिज-हजरत निजामुद्दीन के रास्ते चलेगी।

इसके अलावा दिल्ली रेल मंडल के दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर एनआई कार्य के चलते ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। नांदेड़-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस 4, 7 और 11 मई को ओखला-लाजपत नगर-पटेल नगर-दयाबस्ती-शकूरबस्ती के रास्ते चलेगी। इस दौरान ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन के बजाय दिल्ली सफदरजंग स्टेशन पर रुकेगी। नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस 6 मई को ओखला-लाजपत नगर-पटेल नगर-दयाबस्ती-शकूरबस्ती के रास्ते चलेगी।

चार हॉल्ट बनाए जाएंगे पूर्ण स्टेशन

उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह मंगलवार को आगरा मंडल के दौरे पर पहुंचे। वह सुबह प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस से आगरा कैंट स्टेशन पहुंचे। मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद महाप्रबंधक ने विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मैराथन बैठक की।

महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगरा मंडल में गतिशक्ति यूनिट और कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी महाप्रबंधक ने देखी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही बाह और फतेहाबाद क्षेत्र में चार हॉल्ट स्टेशनों को पूर्ण स्टेशन में बदलने के कार्य की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडल में चल रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्य में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों में लगी गतिशक्ति यूनिट और कंस्ट्रक्शन विभाग स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर कार्य को समय पर पूरा कराएं।

आगरा-मथुरा ट्रैक का किया विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण

शाम को महाप्रबंधक ने आगरा-मथुरा ट्रैक का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने ट्रैक की स्थिति, रेल फाटक और अन्य स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया। मथुरा जंक्शन स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने स्टेशन का भी निरीक्षण किया।

