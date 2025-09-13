UP Agra three sent jail including BJP Leader for blackmailing with obscene video demanded 10 lakh rupees अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग में भाजपा नेता संग तीन को जेल, 10 लाख रुपये मांगी थी रंगदारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra three sent jail including BJP Leader for blackmailing with obscene video demanded 10 lakh rupees

अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग में भाजपा नेता संग तीन को जेल, 10 लाख रुपये मांगी थी रंगदारी

यूपी के आगरा में टीपी नगर (हरीपर्वत) स्थित जैन होटल में युवक का युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले में न्यू आगरा पुलिस ने तीन और को जेल भेजा है। आरोपियों में भाजपा अल्प संख्यक मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी भी शामिल है।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगराSat, 13 Sep 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on
अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग में भाजपा नेता संग तीन को जेल, 10 लाख रुपये मांगी थी रंगदारी

यूपी के आगरा में टीपी नगर (हरीपर्वत) स्थित जैन होटल में युवक का युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले में न्यू आगरा पुलिस ने तीन और को जेल भेजा है। आरोपियों में भाजपा अल्प संख्यक मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी भी शामिल है। युवक से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही थी।

आवास विकास कालोनी सेक्टर आठ निवासी युवक की फेसबुक पर एक युवक से दोस्ती हुई थी। युवक ने उसे शादी कराने का झांसा दिया। लड़की से मुलाकात कराने के लिए जैन होटल बुलाया। आरोप है कि युवक को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद युवती ने युवक को निर्वस्त्र कर दिया। उसके साथ अपनी अश्लील वीडियो बनवाई।

ये भी पढ़ें:11 साल के बच्चे की हॉस्टल में फंदे से लटकती मिली लाश, स्कूल वालों ने उतरवा दी

वीडियो दिखाकर युवक को धमकाया गया। दुराचार के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी गई। कानूनी नोटिस भेजा गया। पीड़ित युवक ने बुधवार को एक आरोपित को दीवानी में पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शकील, विराट, पिंकी, मनीष सहानी और जैन होटल के कर्मचारी व संचालक को नामजद किया था।

पुलिस ने गुरुवार को शकील को जेल भेजा था। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी ने बताया कि मुकदमे में वांछित मथुरा निवासी पिंकी, मनीष सहानी और विराट को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मनीष सहानी भाजपा अल्प संख्यक मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी है।

पुलिस को आशंका, सामने आ सकते हैं और पीड़ित

पुलिस को आशंका है कि गैंग ने पहली बार इस अंदाज में घटना को अंजाम नहीं दिया है। आरोपित शकील से पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि वह इस तरह कई लोगों को हनी ट्रैप कर चुके हैं। उनसे रकम भी वसूल चुके हैं। इस बार निशाने पर जिसे लिया वह ज्यादा पैसे वाला नहीं है। वे फेसबुक और सोशल मीडिया पर लोगों को जाल में फंसाया करते थे। पुलिस यह मानकर चल रही है कि आरोपियों के खिलाफ और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |