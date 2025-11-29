शातिर अंदाज में मोबाइल में चांदी छिपाकर की चोरी, माल कम न पड़े इसके लिए किया ये
छिलाई ठेकेदार और दो कारीगर मोबाइल के कवर में बने गोपनीय खांचे में चांदी चुराकर ले जाते थे। माल कम नहीं पड़े इसलिए प्रतिदिन उस खांचे में गिलट छिपाकर लेकर आते थे। गिलट मिलाकर चांदी चुरा ले जाते थे।
यूपी के आगरा में चोरों ने चांदी चुराने के लिए शातिर अंदाज अपनाया। लैन गाऊशाला, बेलनगंज (छत्ता) स्थित चेन फैक्ट्री में चांदी चोरी का मामला पुलिस तक पहुंचा है। आरोप है कि छिलाई ठेकेदार और दो कारीगर मोबाइल के कवर में बने गोपनीय खांचे में चांदी चुराकर ले जाते थे। माल कम नहीं पड़े इसलिए प्रतिदिन उस खांचे में गिलट छिपाकर लेकर आते थे। गिलट मिलाकर चांदी चुरा ले जाते थे।
इसकी जानकारी होते ही पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा चित्तीखाना, आजाद गली निवासी रोहित बंसल ने दर्ज कराया है। मुकदमे में छिलाई ठेकेदार अभिषेक, कारीगर शाहरुख और शंकर नामजद हैं। रोहित बंसल ने पुलिस को बताया कि 19 नवंबर को चौकीदार ने जांच के दौरान शाहरुख को पकड़ा। उसके मोबाइल में गिलट रखी मिली।
पूछताछ हुई तो शाहरुख ने पुलिस को बताया कि वह कई महीनों से प्रतिदिन चांदी चुराकर ले जाता है। छिलाई ठेकेदार अभिषेक को इसकी जानकारी है। इस चोरी में कारीगर शंकर भी शामिल है। आरोपित कितनी चांदी चुराकर ले जा चुके हैं मालिक को इसका अंदाजा नहीं है। छत्ता पुलिस ने एक कारीगर को पूछताछ के लिए बुलाया था। उससे पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि चोरी की कीमत का आंकलन किया जाएगा। पीड़ित के पास रखी गिलट भी निकाली जाएगी। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की चांदी कहां बेची जाती थी। आरोपित अभी तक कितनी चांदी चोरी कर चुके हैं।