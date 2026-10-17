जानवरों की आवाज निकालकर घरों में जमकर की चोरी, यूपी पुलिस ने गैंग के 6 पकड़े
आगरा में जानवरों की आवाज निकालकर घरों में जमकर चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्य पकड़े हैं। गैंग के पास से सोने-चांदी के गहने और गाड़ी बरामद की गई हैं।
अकोला, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के आगरा में अकोला के थाना कागारौल पुलिस ने पशु-पक्षियों की आवाज निकालकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के छह सदस्यों को पकड़ा है। सोने-चांदी के आभूषण, नौ हजार रुपये, बिना नंबर प्लेट का वाहन बरामद किया है। इन चोरों ने कागारौल क्षेत्र के नगला परमाल, थाना अछनेरा के झरौठी और थाना किरावली क्षेत्र के गांव गोपऊ में वारदातें की थीं।
चोर जानवरों की आवाज निकालकर एक-दूसरे को सिगनल देते थे। इस तरह से कई घरों में उन्होंने जमकर चोरी की। गुरुवार रात कागारौल पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस पुलिस टीम ने नगला परमाल के पास नहर किनारे शंकरपुर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर इस गैंग के छह चोरों को गिरफ्तार किया।
एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सोने का गले का हार, चार अंगूठियां, एक सोने की चेन, दो जोड़ी टॉप्स और दो जोड़ी कुंडल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा चांदी की चार जोड़ी पायल और आठ जोड़ी बिछुए भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों से नौ हजार रुपये और बिना नंबर प्लेट की एक महिंद्रा टीयूवी-300 गाड़ी भी बरामद की है।
इन चोरों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने मीर हसन निवासी शाहजहांपुर, हुसैन खान निवासी बदायूं, सरमीन निवासी शाहजहांपुर, अंकित जाटव निवासी बरेली, इलियास निवासी बदायूं और जीन खान निवासी बदायूं को गिरफ्तार किया है। सरमीन के खिलाफ विभिन्न थानों में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
सुनसान स्थानों पर बने मकानों को बनाते थे निशाना
पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य गांवों के बाहर या सड़क किनारे एकांत में बने मकानों को निशाना बनाते थे। ऐसे मकानों में चोरी करने के बाद सामान आपस में बांट लेते थे। गिरोह के सदस्य चोरी के दौरान एक-दूसरे को सतर्क करने के लिए जानवरों और पक्षियों की आवाज निकालकर इशारा करते थे। इससे आसपास के लोगों को शक न हो और गिरोह के सदस्य आपस में संपर्क बनाए रख सकें। इसके बाद घरों में चोरी करके माल लेकर निकल जाते। अपने ठिकाने पर माल को बांट लेते थे। कई घरों में चोरों ने इसी तरह चोरी की। लंबे समय से चोरी की शिकायतों के बाद पुलिस सतर्क हो गई थी। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों से अन्य सदस्यों की जानकारी ली जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें