सोशल मीडिया पर छाई ‘द ताज स्टोरी’, पोस्टर में दिखी ताजमहल से निकलती भगवान शिव की मूर्ति

अभिनेता परेश रावल की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म का मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर यूजर्स में बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे झूठ पर आधारित एक प्रोपेगैंडा फिल्म का प्रचार बता रहा है तो कोई वोट बैंक की राजनीति के पीछे हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच फूट डालने की कोशिश बता रहा है। हर कोई अपने-अपने विचार रख रहा है।

बता दें कि निर्देशक और लेखक तुषार अमरीश की फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ में अभिनेता परेश रावल लीड रोल में हैं। फिल्म केवल ऐतिहासिक तथ्यों और रिसर्च पर आधारित बताई गई है। लेकिन, विगत दिवस एक्स (पूर्व ट्विटर) पर फिल्म का मोशन पोस्टर सामने आया। इसमें अभिनेता परेश रावल को ताजमहल के गुंबद को हाथ में पकड़े दिखाया है और अंदर से भगवान शिव की मूर्ति निकल रही है। इस पोस्ट पर आरोप लगने लगे। अंत में अभिनेता ने इसे अपने एकाउंट से हटा दिया। लेकिन, बुधवार को दिनभर एक्स पर यूजर्स में पोस्टर को लेकर बहस छिड़ी रही।

स्थिति ये थी कि ‘बाला’ द्वारा की गई पोस्ट रात आठ बजे तक 1.22 लाख लोगों ने देखी है। 2,134 यूजर्स ने इसे शेयर किया है। 28 ने कमेंट किया है, जबकि 9,072 यूजर्स ने लाइक किया है। यूजर्स का कहना है कि साल 2012 में परेश रावल ने हिन्दू रीति-रिवाजों पर सवाल उठाकर और उनकी आस्था का मजाक उड़ाकर ‘ओह माय गॉड’ फिल्म से पर्दे पर तहलका मचा दिया था। अब वही अभिनेता झूठ पर आधारित एक प्रोपेगैंडा फिल्म ‘द ताज स्टोरी’ का प्रचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आम हिंदुओं के मन में ये झूठ फैलाना है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था।

एक यूजर्स ने लिखा है कि मैं अपने देश की वर्तमान दिशा को लेकर बेहद चिंतित हूं। वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू व मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिशें देखकर बहुत दुख होता है। यह प्रगति नहीं, बल्कि एक कदम पीछे की ओर है। एक यूजर्स का कहना है कि तोड़-मरोड़ कर पेश किए गए तथ्य और लोगों का दिमाग बदलने की एक और व्यवस्थित कोशिश। अफसोस की बात है कि लोग इस तरह की फिल्में देखने के बाद खुद को समझदार या जागरूक समझने लगते हैं। एक यूजर्स का कहना है कि बेचारे अंधभक्तों को मस्जिद और मजार के अलावा कहीं भगवान नहीं मिलता।