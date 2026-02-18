Hindustan Hindi News
ताज महोत्सव के दौरान काशी-हरिद्वार की तर्ज पर यमुना महाआरती, जानें आयोजन का समय

Feb 18, 2026 10:50 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में ताज महोत्सव के दौरान बेलनगंज स्थित यमुना आरती स्थल पर नगर निगम महाआरती का आयोजन करेगा। मंगलवार को इसके लिए महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और अन्य अधिकारियों के साथ महाआरती की तैयारियों का निरीक्षण किया।

यूपी के आगरा में ताज महोत्सव के दौरान बेलनगंज स्थित यमुना आरती स्थल पर नगर निगम महाआरती का आयोजन करेगा। मंगलवार को इसके लिए महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और अन्य अधिकारियों के साथ महाआरती की तैयारियों का निरीक्षण किया। बीते कुछ वर्षों से ताज महोत्सव के दौरान नगर निगम हरिद्वार और काशी की तर्ज पर महाआरती का आयोजन कराता है।

महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि एत्माद्दौला व्यू पॉइंट पर प्रत्येक शाम महाआरती होगी। इसका उद्देश्य यमुना के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना और नदी को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ जनता को यमुना से जोड़ना है। नगर निगम हर साल महाआरती को भव्य बनाने का प्रयास करता है। महापौर ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों, खासकर नई पीढ़ी को यमुना मैया के दर्शन और महत्व से अवगत कराना हमारा उद्देश्य है। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम सहित अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे।

बता दें कि इंटरनेशनल फेयर ताज महोत्सव 2026 का बुधवार देर शाम आगाज हो गया। इसको लेकर फतेहाबाद रोड पर 20 एकड़ क्षेत्रफल में 'मिनी भारत' आकार ले रहा है। आगरा की महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि मां यमुना की महाआरती भव्य तरीके से होगी। 10 दिन तक यहां पर हर शाम महाआरती होगी। जिसमें यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ प्रत्येक वर्ष महाआरती का आयोजन किया जाता है। यह एक नई परंपरा शुरू की गई है। जिसे हर साल भव्य बनाने का प्रयास किया जाता है।

महापौर ने बताया कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यमुना महाआरती के जरिए प्रकृति से जोड़ने का है। जिससे की शहर के लोग, उनमें भी खासतौर से नई पीढ़ी को यमुना मैया से जोड़ना है, जिससे युवा यहां आएं। मां यमुना का दर्शन करें और समझें कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि हमारी जीवनदायिनी मां है।

उन्होंने बताया कि यमुना की महाआरती के जरिए विदेशी सैलानी को भी ब्रज की संस्कृति से रूबरू कराना है। जिससे विदेशी सैलानी ये नया अनुभव लेकर जाते हैं। हम तेजी से बदल रही वैश्विक संस्कृति के साथ अपने प्राचीन मूल्यों को संजोए हुए हैं। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि मां यमुना की महाआरती के लिए काशी से विशेष पंडित, पुरोहित और विद्वान बुलाए गए हैं। जो हूबहू काशी में गंगा मैया की तर्ज पर आगरा में यमुना मैया की आरती करेंगे। इसके साथ ही दस दिनों तक भजन संध्या सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

