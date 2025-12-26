Hindustan Hindi News
ताजमहल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, वन विभाग में नौकरी बहाली को लेकर पेड़ पर चढ़ा युवक

संक्षेप:

यूपी के ताजमहल पूर्वी गेट के वीवीआईपी मार्ग पर करीब एक घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। नौकरी बहाली के लिए वन विभाग का दैनिक श्रमिक फिल्म ‘शोले’ की स्टाइल में पेड़ पर चढ़ गया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। ये देख मौके पर देशी-विदेशी पर्यटक थम गए।

Dec 26, 2025 01:18 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
यूपी के ताजमहल पूर्वी गेट के वीवीआईपी मार्ग पर करीब एक घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। नौकरी बहाली के लिए वन विभाग का दैनिक श्रमिक फिल्म ‘शोले’ की स्टाइल में पेड़ पर चढ़ गया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। ये देख मौके पर देशी-विदेशी पर्यटक थम गए। वे मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। सूचना पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी आ गए। उन्होंने युवक को काफी देर समझाने के बाद नीचे उतारा। विभाग का दावा है कि दैनिक श्रमिक अशोक साल 2021 में लिखित रूप से काम छोड़ चुका है। हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन भी है। इस उपद्रव के बाद श्रमिक के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है।

वन विभाग में सिंचाई, लेबर, निराई-गुड़ाई, पेड़ लगाने, रात में देखरेख के लिए ड्यूटी लगाने के लिए दैनिक श्रमिक रखे जाते हैं। इनको दैनिक श्रमिक की धनराशि भी दी जाती है। अशोक भी विभाग में दैनिक श्रमिक है। वन विभाग का कहना है कि अशोक का मामला लेबर कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। साल 2021 में अशोक ने लिखकर दिया है कि उन्हें काम नहीं करना है।

वे स्वेच्छा से छोड़कर गए थे, लेकिन गुरुवार को तामजहल पूर्वी गेट के समीप वन विभाग के कार्यालय के सामने रिजर्व फॉरेस्ट की दीवार से सटे पेड़ पर चढ़ गए। नौकरी बहाली की मांग की। ये देख मौके पर भीड़ जमा हो गई। वन विभाग और पुलिस पहुंच गई। करीब एक घंटे तक अशोक पेड़ से नीचे नहीं उतरे। उनका कहना था कि बिना ठोस कारण उन्हें नौकरी से निकाला है। कई बार गुहार लगाई है। परिवार आर्थिक संकट झेल रहा है। मजबूरी में उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा है।

घटना के बाद थाने में दी गई है तहरीर

पुलिस ने श्रमिक को समझाया। कभी वो नीचे उतरने को तैयार होता, तो कभी फिर से गुस्से में चिल्लाने लगता। बड़ी मशक्कत से उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद उसे कार्यालय ले गए। यहां उससे कागजात दिखाने को कहा। वो नहीं दिखा पाया। वन विभाग के एसडीओ अरविंद मिश्रा ने बताया कि साल 2021 में दैनिक श्रमिक लिखित में काम छोड़ चुके हैं। इस घटना के बाद थाने में तहरीर दी है।

