ताजमहल में उठती आग की लपटों के वायरल वीडियो से सनसनी, जानें क्या है सच

यूपी केआगरा स्थित विश्वदाय स्मारक ताजमहल की साख पर फिर बट्टा लगाने की कोशिश की गई है। ताज के मुख्य गुंबद से काला धुआं और आग की लपटें उठने का 33 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। एआई जेनरेटेड यह वीडियो ऑस्ट्रेलियन अभिनेता एड्रियन गी ने फेसबुक पर डाला है, मगर अब इसे कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तोड़-मरोड़कर डाला जा रहा है। ये हरकतें पर्यटन को नुकसान पहुंचाती हैं लेकिन एएसआई कठोर कार्रवाई की स्थिति में नहीं है।

29 सितंबर को पोस्ट वीडियो 8 हजार ने शेयर किया, 37 हजार ने लाइक किया और 3300 ने कमेंट लिखे हैं। वीडियो में ताजमहल में लगी आग कई कोणों से दिखाई गई है। पहली नजर में ये कौतूहल पैदा करता है। आपके अपने हिन्दुस्तान की पड़ताल में वीडियो एआई जेनरेटेड निकला। टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक दान कहते हैं कि ऐसी हरकतें 5 हजार करोड़ के पर्यटन कारोबार पर असर डालती हैं। हर व्यक्ति को सच का पता नहीं चल सकता। अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिथा एस कुमार कहती हैं कि एआई जेनरेटेड वीडियो पर कार्रवाई नहीं हो सकती लेकिन किसी स्मारक के मूल स्वरूप को वीडियो में छेड़छाड़ के जरिए बदनाम करना ठीक नहीं।

गत वर्ष के 69 लाख की अपेक्षा इस वर्ष अब तक 65 लाख पर्यटक ताज देख चुके हैं। इसमें 6 लाख विदेशी हैं। दो माह में ये संख्या बढ़ेगी। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के सचिव आमिरउद्दीन कहते हैं, ऐसे वीडियोज से होटल बुकिंग रद हो जाती हैं। कोरोना में भी पर्यटन को भारी नुकसान हुआ था।

बिना डिस्क्लेमर वीडियो अपने कौतुक भरे पोस्ट में एड्रियन गी डिस्क्लेमर में एआई जेनरेटेड वीडियो लिखते हैं, लेकिन ताज संबंधी वीडियो में ये नहीं है। गी ने दुनियाभर के स्मारकों व पर्यटक स्थलों को एआई जेनरेटेड बिल्ली, एआई जेनरेटेड उड़न तश्तरी से नष्ट करते दिखाया है। पर ताज को सिर्फ जलते हुए दिखाया है।

कल्पना का जिक्र वीडियो के साथ पोस्ट में गी ने लिखा है कि कल्पना करें ताज का सफ़ेद संगमरमर जो शाश्वत प्रेम का प्रतीक था, अब आग की लपटों में घिरा है। काला धुआं में फैल रहा है। प्रेम, सौंदर्य और स्मृति के लिए बनाई इमारत—अराजकता में बदल हो गई है।...जब लपटें बुझने पर बचता है तो सिर्फ़ खंडहर।

सोशल मीडिया सक्रियता गी के यूट्यूब के शॉर्ट्स पर भी ऐसे वीडियो हैं, पर मुख्यत: फेसबुक पर ज्यादा पोस्ट किए गए है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नहीं। इनके लाखों फॉलोअर हैं।

