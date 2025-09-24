ताज एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, 25 नवंबर से 8 जनवरी तक नहीं जाएगी झांसी

यूपी के आगरा में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं.-3 पर वॉशेबल एप्रेन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम होना है। काम के चलते रेलवे ने 25 नवंबर से 8 जनवरी तक विभिन्न ट्रेनों को निरस्त, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की है।

आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट पैसेंजर 26 नवंबर से नौ जनवरी तक, 11902 आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर 25 नवंबर से 8 जनवरी तक, हुबली-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 24 नवंबर से 5 जनवरी तक, योगनगरी ऋषिकेश-हुबली एक्सप्रेस 27 नवंबर से 8 जनवरी तक निरस्त रहेंगी।

इसके साथ ही हरिद्वार-लोकमान्य तिलट टर्मिनस एक्सप्रेस 28 नवंबर से 6 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, कालका-साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस 27 नवंबर से 4 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़ एक्सप्रेस 26 नवंबर से 7 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी एक्सप्रेस 24 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते चलेगी।

चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस 28 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस 27 नवंबर से 1 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, आगरा कैंट-लोकमान्य ति. टर्मि. एक्स. 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ग्वालियर -गुना-बीना के रास्ते, जम्मूतवी-तिरुपति एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते, जम्मूतवी-नांदेड़ एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते, जम्मूतवी-पुणे झेलम एक्स. 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

दो जोड़ी ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट रेलवे के काम के चलते वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस को 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ग्वालियर से नई दिल्ली के लिए चलेगी। नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ग्वालियर तक ही संचालित होगी। इसके अलावा खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक आगरा कैंट से संचालित होगी। उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस 23 नवंबर से 6 जनवरी तक आगरा कैंट तक ही संचालित होगी।