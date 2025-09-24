UP Agra Taj express Route Changed will not run to Jhansi from 25 November to 8 January ताज एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, 25 नवंबर से 8 जनवरी तक नहीं जाएगी झांसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Taj express Route Changed will not run to Jhansi from 25 November to 8 January

ताज एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, 25 नवंबर से 8 जनवरी तक नहीं जाएगी झांसी

यूपी के आगरा में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं.-3 पर वॉशेबल एप्रेन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम होना है। काम के चलते रेलवे ने 25 नवंबर से 8 जनवरी तक विभिन्न ट्रेनों को निरस्त, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगराWed, 24 Sep 2025 10:15 AM
share Share
Follow Us on
ताज एक्सप्रेस का बदलेगा रूट, 25 नवंबर से 8 जनवरी तक नहीं जाएगी झांसी

यूपी के आगरा में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं.-3 पर वॉशेबल एप्रेन को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम होना है। काम के चलते रेलवे ने 25 नवंबर से 8 जनवरी तक विभिन्न ट्रेनों को निरस्त, मार्ग परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट पैसेंजर 26 नवंबर से नौ जनवरी तक, 11902 आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर 25 नवंबर से 8 जनवरी तक, हुबली-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 24 नवंबर से 5 जनवरी तक, योगनगरी ऋषिकेश-हुबली एक्सप्रेस 27 नवंबर से 8 जनवरी तक निरस्त रहेंगी।

इसके साथ ही हरिद्वार-लोकमान्य तिलट टर्मिनस एक्सप्रेस 28 नवंबर से 6 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, कालका-साईं नगर शिरडी एक्सप्रेस 27 नवंबर से 4 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, दिल्ली सराय रोहिल्ला-यशवंतपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़ एक्सप्रेस 26 नवंबर से 7 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी एक्सप्रेस 24 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते चलेगी।

ये भी पढ़ें:UP ने केंद्र से मांगे तालबेहट-कालिंजर किले, बरुआ सागर, योगी ने मोदी को लिखा पत्र

चंडीगढ़-मदुरै एक्सप्रेस 28 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस 27 नवंबर से 1 जनवरी तक मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना के रास्ते, आगरा कैंट-लोकमान्य ति. टर्मि. एक्स. 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ग्वालियर -गुना-बीना के रास्ते, जम्मूतवी-तिरुपति एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते, जम्मूतवी-नांदेड़ एक्सप्रेस 30 नवंबर से 4 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते, जम्मूतवी-पुणे झेलम एक्स. 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर-गुना-बीना के रास्ते चलेगी।

दो जोड़ी ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट

रेलवे के काम के चलते वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस को 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ग्वालियर से नई दिल्ली के लिए चलेगी। नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ग्वालियर तक ही संचालित होगी। इसके अलावा खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस 25 नवंबर से 8 जनवरी तक आगरा कैंट से संचालित होगी। उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस 23 नवंबर से 6 जनवरी तक आगरा कैंट तक ही संचालित होगी।

दो जोड़ी साप्ताहिक ट्रेनों के बढ़ेंगे फेरे

रेलवे ने दो जोड़ी ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक ट्रेन के फेरे एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक हर बुधवार को, दानापुर-भगत की कोठी के फेरे दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार के लिए। दौराई-समस्तीपुर साप्ताहिक ट्रेन के फेरे तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को,समस्तीपुर-दौराई साप्ताहिक ट्रेन के फेरे 5 अक्तूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को फेरे बढ़ाए हैं।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |