गली के कुत्तों ने रातभर किसान को नोच-नोचकर मार डाला, किसी ने नहीं सुनी चीखें
आगरा में गली के कुत्तों ने रातभर किसान को नोच-नोचकर मार डाला। गली में गिरे किसान की दर्दनाक चीखें किसी ने नहीं सुनीं। तड़के उन्हें बेहद घायल हालत में लोगों ने अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
यूपी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गलियों में घूम रहे कुत्ते आए दिन किसी न किसी पर हमला कर घायल कर दे रहे हैं। यहां तक की कुत्तों के हमलों में कई मौत हो चुकी हैं। इसमें ताजा मामला आगरा का है। एक किसान को रात भर कुत्तों ने नोंच-नोंच कर मार डाला। कुत्तों ने इतने जख्म किए कि डॉक्टर किसान की जान नहीं बचा पाए।
इरादतनगर गांव में आवारा कुत्तों के हमले से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। खूंखार कुत्ते बुधवार रात भर गली में गिरे किसान को नोचते रहे। इससे उनके शरीर पर गहरे जख्म हो गए। पूरी रात उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनीं। तड़के गंभीर रूप से घायल किसान को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहां उनकी मौत हो गई।
इरादतनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिलावली के प्रधान अजय त्यागी ने बताया कि किसान प्रेम सिंह (55) वर्ष पुत्र शेर सिंह बुधवार को रिश्तेदार के यहां सिलोखर में गए थे। देर रात रिश्तेदार के यहां से लौटकर इरादतनगर आ गए। फिर इरादतनगर से अपने गांव भिड़ावली के लिए पैदल ही निकल गए। करीब दो किलोमीटर चलने के बाद सुनसान स्थान पर आवारा कुत्तों के झुंड ने प्रेम सिंह को घेर लिया। उन पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल होकर मार्ग में गिर पड़े। कुत्तों का झुंड रात भर किसान को नोचता रहा। वह रात भर दर्द से चिल्लाते रहे। पूरे शरीर पर गहरे जख्म हो गए।
राहगीरों ने कुत्तों के झुंड को भगाया
गुरुवार तड़के करीब चार बजे वहां से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने किसान की चीखें सुनीं तो रुक गए। कुत्तों के झुंड को वहां से भगाया। राहगीरों ने प्रेम सिंह के परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल प्रेम सिंह को लेकर इरादत नगर में निजी चिकित्सक के पास पहुंचे। चिकित्सक ने प्रेम सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा भेज दिया। एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में किसान प्रेम सिंह ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
प्रशासन को दी सूचना
बृहस्पतिवार दोपहर बाद किसान का शव गांव पहुंचा, तो चीखपुकार मच गई। परिजन ने गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रेम सिंह के भतीजे और भिड़ावली के ग्राम प्रधान अजय त्यागी ने बताया कि घटना की जानकारी तहसील प्रशासन को दे दी गई है।
कई को घायल कर चुके हैं
कुत्तों के हमले से किसान प्रेम सिंह की मौत से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि इरादतनगर क्षेत्र में खूंखार कुत्तों का काफी आतंक है। क्षेत्र के गांव पुसैंता में आवारा कुत्ते कई किसानों को घायल कर चुके हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी इन कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग अपने बच्चों को गांव की गलियों में अकेला नहीं छोड़ सकते।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें