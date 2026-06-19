गली के कुत्तों ने रातभर किसान को नोच-नोचकर मार डाला, किसी ने नहीं सुनी चीखें

आगरा में गली के कुत्तों ने रातभर किसान को नोच-नोचकर मार डाला। गली में गिरे किसान की दर्दनाक चीखें किसी ने नहीं सुनीं। तड़के उन्हें बेहद घायल हालत में लोगों ने अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

यूपी में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गलियों में घूम रहे कुत्ते आए दिन किसी न किसी पर हमला कर घायल कर दे रहे हैं। यहां तक की कुत्तों के हमलों में कई मौत हो चुकी हैं। इसमें ताजा मामला आगरा का है। एक किसान को रात भर कुत्तों ने नोंच-नोंच कर मार डाला। कुत्तों ने इतने जख्म किए कि डॉक्टर किसान की जान नहीं बचा पाए।

इरादतनगर गांव में आवारा कुत्तों के हमले से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। खूंखार कुत्ते बुधवार रात भर गली में गिरे किसान को नोचते रहे। इससे उनके शरीर पर गहरे जख्म हो गए। पूरी रात उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनीं। तड़के गंभीर रूप से घायल किसान को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहां उनकी मौत हो गई।

इरादतनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिलावली के प्रधान अजय त्यागी ने बताया कि किसान प्रेम सिंह (55) वर्ष पुत्र शेर सिंह बुधवार को रिश्तेदार के यहां सिलोखर में गए थे। देर रात रिश्तेदार के यहां से लौटकर इरादतनगर आ गए। फिर इरादतनगर से अपने गांव भिड़ावली के लिए पैदल ही निकल गए। करीब दो किलोमीटर चलने के बाद सुनसान स्थान पर आवारा कुत्तों के झुंड ने प्रेम सिंह को घेर लिया। उन पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने से प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल होकर मार्ग में गिर पड़े। कुत्तों का झुंड रात भर किसान को नोचता रहा। वह रात भर दर्द से चिल्लाते रहे। पूरे शरीर पर गहरे जख्म हो गए।

राहगीरों ने कुत्तों के झुंड को भगाया गुरुवार तड़के करीब चार बजे वहां से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने किसान की चीखें सुनीं तो रुक गए। कुत्तों के झुंड को वहां से भगाया। राहगीरों ने प्रेम सिंह के परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल प्रेम सिंह को लेकर इरादत नगर में निजी चिकित्सक के पास पहुंचे। चिकित्सक ने प्रेम सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा भेज दिया। एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में किसान प्रेम सिंह ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

प्रशासन को दी सूचना बृहस्पतिवार दोपहर बाद किसान का शव गांव पहुंचा, तो चीखपुकार मच गई। परिजन ने गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रेम सिंह के भतीजे और भिड़ावली के ग्राम प्रधान अजय त्यागी ने बताया कि घटना की जानकारी तहसील प्रशासन को दे दी गई है।