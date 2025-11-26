Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Special intensive Revision SIR fake calls demanding OTP Cyber Fraud
सावधान रहें कहीं खाता न हो जाए खाली, SIR के लिए बीएलओ नहीं मांग रहे ओटीपी

सावधान रहें कहीं खाता न हो जाए खाली, SIR के लिए बीएलओ नहीं मांग रहे ओटीपी

संक्षेप:

एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरने के दौरान कोई भी ओटीपी बीएलओ द्वारा नहीं मांगा जा रहा है। मतदाता पूरी तरह से सतर्क रहें। ये अपील उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने की है।

Wed, 26 Nov 2025 11:07 AMSrishti Kunj विशेष संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में बीएलओ केवल घर जाकर ही नहीं बल्कि फोन के जरिए भी फॉर्म भरकर उनमें हुई गलतियों में सुधार कर रहे हैं। वहीं, लोगों को जागरुक रहने की जरूरत है कि एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरने के दौरान कोई भी ओटीपी बीएलओ द्वारा नहीं मांगा जा रहा है। मतदाता पूरी तरह से सतर्क रहें। ये अपील उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र भरने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांग रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे मामलों में उन्होंने सभी मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की है।

ये भी पढ़ें:बहू के उकसाने पर बेटे ने लगाई फांसी- युवक की आत्महत्या पर पिता ने खोले राज

उन्होंने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां साइबर ठगी या धोखाधड़ी के अंतर्गत संदेहास्पद हैं। यदि किसी मतदाता से फोन कॉल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी कॉल पर ध्यान न दिया जाए, न ही ओटीपी को साझा करें तथा ऐसी कॉल को तुरंत अस्वीकार कर दें। ओटीपी देने के कारण आपता खाता खाली भी हो सकता है। एसआईआर संबंधी प्रक्रिया में ओटीपी या लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस प्रकार की अफवाहों एवं धोखाधड़ी से निपटने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाएं तथा ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी को सूचित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |