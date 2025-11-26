सावधान रहें कहीं खाता न हो जाए खाली, SIR के लिए बीएलओ नहीं मांग रहे ओटीपी

संक्षेप: एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरने के दौरान कोई भी ओटीपी बीएलओ द्वारा नहीं मांगा जा रहा है। मतदाता पूरी तरह से सतर्क रहें। ये अपील उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने की है।

यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में बीएलओ केवल घर जाकर ही नहीं बल्कि फोन के जरिए भी फॉर्म भरकर उनमें हुई गलतियों में सुधार कर रहे हैं। वहीं, लोगों को जागरुक रहने की जरूरत है कि एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरने के दौरान कोई भी ओटीपी बीएलओ द्वारा नहीं मांगा जा रहा है। मतदाता पूरी तरह से सतर्क रहें। ये अपील उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने की है।

इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र भरने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांग रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के गणना प्रपत्र को भरने की प्रक्रिया में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे मामलों में उन्होंने सभी मतदाताओं को पूरी तरह से सतर्क एवं जागरूक रहने की अपील की है।