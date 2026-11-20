अस्पताल में मरीज के मौत के बाद शव ले जाने की होड़, मची लूट के बीच आपस में मारपीट
अस्पताल में मरीज के मौत के बाद शव ले जाने की होड़ लग गई। शव को ले जाने को लूट मची और इसी बीच दो पक्षों में आपस में मारपीट भी हो गई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया। वहीं, शोक में डूबे परिजन शव को लेकर हुई मारपीट देखकर स्तब्ध रह गए।
आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आज एकबार फिर से शव ले जाने को लेकर लूट मच गई। एंबुलेंस चालकों के दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। घायल चालक ने थाने में तहरीर दी है। मरीज के निधन के बाद शव ले जाने की होड़ में निजी और संगठन के एंबुलेंस चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अराजक तत्वों पर शव की लूट का आरोप लगाया है।
मामला गुरुवार को एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में सामने आया। जहां एक मृतक के शव को ले जाने की होड़ में एंबुलेंस चालकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में ‘ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन’ से जुड़ा एक चालक गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शोकाकुल परिजन भी सहम गए। एसोसिएशन के पदाधिकारी और चालक लामबंद होकर संबंधित थाने पहुंचे और दबंग चालकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन अध्यक्ष रवि सिसोदिया ने बताया कि एंबुलेंस चालक नेत्रपाल ने जलेसर के लिए एक शव ले जाने बात की थी।
बताया जा रहा है कि जैसे ही शव परिजन लेकर आए। अनधिकृत निजी एंबुलेंस चालकों ने परिजनों को घेर लिया और मनमाना किराया वसूलने की कोशिश शुरू कर दी। जब ‘ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन’ से जुड़े एक पंजीकृत चालक ने उचित दर पर सेवा देने की बात कही और परिजनों से संपर्क किया तो वहां मौजूद दबंग चालकों का गुट भड़क गया। चालक को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों और डंडों से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। वह लहूलुहान हो गया। एसोसिएशन सदस्यो ने ताजा मामले में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आगरा पुलिस को ऑनलाइन शिकायत के अलावा चौकी पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुट गई है।
शोक में डूबे परिजनों की फजीहत
जिस वक्त एक परिवार अपने प्रियजन को खोने के गम में डूबा हुआ था, इस दौरान छीना-झपटी और मारपीट ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन के अन्य चालक और पदाधिकारी मौके पर एकत्र हो गए। आक्रोशित चालकों ने घायल साथी को प्राथमिक उपचार दिलाया और सीधे थाने पहुंचकर हमलावरों की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ खास दबंग किस्म के लोग, जिनके पास न तो पूरे कागजात हैं और न ही किसी नियम-कायदे का डर, मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट और पोस्टमार्टम हाउस के आसपास अवैध रूप से अपनी गाड़ियां खड़ी रखते हैं। तीमारदारों को डराकर जबरन अपनी एंबुलेंस में बैठा लेते हैं।
अध्यक्ष, रवि सिसोदिया ने कहा कि जब भी कोई ईमानदार और पंजीकृत चालक निर्धारित दरों पर मरीज या शव ले जाने की कोशिश करता है, तो ये दबंग गुट उस पर हमला कर देता है और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की धमकी देता है। पिछले एक साल में इमरजेंसी वार्ड, सुपर स्पेशिलिटी ब्लॉक और मोर्चरी (शवगृह) के बाहर एंबुलेंस चालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कई बार विवाद और हाथापाई हो चुकी है। शव मांगने को लेकर बलवीर धारिया का मेडिसिन विभाग की कर्मचारी को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें