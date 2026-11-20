अस्पताल में मरीज के मौत के बाद शव ले जाने की होड़ लग गई। शव को ले जाने को लूट मची और इसी बीच दो पक्षों में आपस में मारपीट भी हो गई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया। वहीं, शोक में डूबे परिजन शव को लेकर हुई मारपीट देखकर स्तब्ध रह गए।

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आज एकबार फिर से शव ले जाने को लेकर लूट मच गई। एंबुलेंस चालकों के दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। घायल चालक ने थाने में तहरीर दी है। मरीज के निधन के बाद शव ले जाने की होड़ में निजी और संगठन के एंबुलेंस चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अराजक तत्वों पर शव की लूट का आरोप लगाया है।

मामला गुरुवार को एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में सामने आया। जहां एक मृतक के शव को ले जाने की होड़ में एंबुलेंस चालकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में ‘ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन’ से जुड़ा एक चालक गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शोकाकुल परिजन भी सहम गए। एसोसिएशन के पदाधिकारी और चालक लामबंद होकर संबंधित थाने पहुंचे और दबंग चालकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन अध्यक्ष रवि सिसोदिया ने बताया कि एंबुलेंस चालक नेत्रपाल ने जलेसर के लिए एक शव ले जाने बात की थी।

बताया जा रहा है कि जैसे ही शव परिजन लेकर आए। अनधिकृत निजी एंबुलेंस चालकों ने परिजनों को घेर लिया और मनमाना किराया वसूलने की कोशिश शुरू कर दी। जब ‘ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन’ से जुड़े एक पंजीकृत चालक ने उचित दर पर सेवा देने की बात कही और परिजनों से संपर्क किया तो वहां मौजूद दबंग चालकों का गुट भड़क गया। चालक को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों और डंडों से पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। वह लहूलुहान हो गया। एसोसिएशन सदस्यो ने ताजा मामले में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आगरा पुलिस को ऑनलाइन शिकायत के अलावा चौकी पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुट गई है।

शोक में डूबे परिजनों की फजीहत जिस वक्त एक परिवार अपने प्रियजन को खोने के गम में डूबा हुआ था, इस दौरान छीना-झपटी और मारपीट ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ऑल यूपी एंबुलेंस एसोसिएशन के अन्य चालक और पदाधिकारी मौके पर एकत्र हो गए। आक्रोशित चालकों ने घायल साथी को प्राथमिक उपचार दिलाया और सीधे थाने पहुंचकर हमलावरों की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ खास दबंग किस्म के लोग, जिनके पास न तो पूरे कागजात हैं और न ही किसी नियम-कायदे का डर, मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट और पोस्टमार्टम हाउस के आसपास अवैध रूप से अपनी गाड़ियां खड़ी रखते हैं। तीमारदारों को डराकर जबरन अपनी एंबुलेंस में बैठा लेते हैं।