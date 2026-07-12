यूपी के इस शहर में दोस्त ही दगाबाज, नकली फोटो-वीडियो से 15 लड़कियों का रिश्ता तुड़वाया
यूपी के एक शहर में दोस्त ही दगाबाज निकल रहे हैं। लड़कियों के सबसे अच्छे दोस्त ही उनकी नकली फोटो-वीडियो से उनके रिश्ते कुड़वा रहे हैं। 6 महीने में 15 लड़कियों का रिश्ता तुड़वाया गया है। 10 मामलों में पुलिस केस दर्ज हुए हैं।
मोहब्बत की नगरी आगरा को दगाबाज दोस्त बदनाम कर रहे हैं। पिछले छह माह में 15 युवतियों की शादी टूटी है। इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं वे युवक हैं जिन्हें वे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थीं। यह दोस्ती प्यार में भी बदली थी, लेकिन रिश्ते में नहीं बदल सकी। 10 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमों की विवेचना में पुलिस ने पाया कि एक भी मामले में युवकों ने चोरी छिपे कोई फोटो नहीं लिया था। सभी फोटो और वीडियो युवतियों की मर्जी से बने थे।
दो दिन पहले ताजगंज निवासी एक युवती डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के सामने पेश हुई। उन्हें बताया कि वर्ष 2022 में प्रयागराज निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। युवक ने उसे धोखा दिया था। युवक की शादी हो चुकी है। उसकी शादी नहीं होने दे रहा है। परिजनों ने दिल्ली में रिश्ता तय किया था। 10 जुलाई को सगाई होनी थी।
इससे पहले आरोपित ने उसके मंगेतर को चार साल पुराने एफआईआर की कापी भेज दी। डीसीपी सिटी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कमिश्नरेट में महिला संबंधी अपराध के मॉनीटरिंग होती है। यह देखा जाता है कि किस तरह के अपराध में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह क्या है। समीक्षा में 15 मुकदमे ऐसे मिले जिनमें शादी तुड़वाने के आरोप लगे थे। युवतियों के रिश्ते तय हुए थे। बरात आने से पहले संबंध टूट गया।
दगाबाज दोस्तों ने युवतियों को होने वाली ससुराल में बदनाम किया। सभी मुकदमों की समीक्षा की गई। देखा गया कि आखिर आरोपियों ने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पाया कि एक समय पर युवतियों ने खुद इन युवकों पर भरोसा किया था। दोस्ती थी तो उनसे देर रात तक चैट होती थी। युवक आई लव यू लिखकर भेजते थे, युवतियां दिल वाला इमोजी बना देती थीं। इतना ही नहीं कई युवतियां वीडियो कॉल पर बात करती थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दोस्त कॉल के स्क्रीन शॉट ले रहे हैं। चार मामलों में होटल में बेहोश करके गलत काम के आरोप भी लगाए गए। पुलिस की जांच में पता चला कि युवतियां अपनी मर्जी से गई थीं। दगबाज दोस्त न तो शादी कर रहे थे और न ही पीछा छोड़ रहे थे। बदनाम करने का भय दिखाकर उन्हें परेशान करते थे।
सभी जानकारी शेयर नहीं करें
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों को युवतियों के रिश्ते की जानकारी उनकी सहेलियों और सोशल मीडिया से हुई। युवतियों ने खुद अपनी रिश्ते की बात सोशल मीडिया पर शेयर की। मंगेतर के साथ फोटो भी वायरल किए। जिससे आरोपियों को उसके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मंगेतर को सर्च किया। उसके पर्सनल मैसेज भेजे।
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
- किसी दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करें। परिजनों को बताए बिना कहीं न जाएं।
- वीडियो कॉल पर सिर्फ परिजनों से ही बात करें। दोस्तों से वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान ऐसा कोई काम न करें जो मुसीबत बन जाए।
- अपने निजी फोटोग्राफ न तो किसी दोस्त को लेने दें और न ही कभी अपने मोबाइल में रखें। मोबाइल खोने पर भी फोटो वायरल हो जाते हैं।
- अपने सभी दोस्तों की जानकारी परिजनों को जरूर दें। चाहे वह लड़का ही क्यों न हो। घर वालों से झूठ बोलकर कहीं न जाएं।
- घर से बाहर जाते समय अपनी लाइव लोकेशन माता-पिता से जरूर शेयर करें।
- दोस्तों के साथ पार्टी में जाएं मगर जबरन किसी के द्वारा कोई ड्रिंक दी जाए तो उसे न पीएं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें