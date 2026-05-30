शादी की वीडियो देखने को पत्नी ने खोला पैनड्राइव, मिले पति के कई लड़कियों संग अश्लील फोटो; खुला ये राज
आरोप लगाए है कि भांजी ने शादी के फोटो देखने के लिए पति से पैन ड्राइव मांगा। पति ने गलती से दूसरा पैन ड्राइव दे दिया। उसे देखकर भांजी के होश उड़ गए। पति के कई युवतियों के साथ अश्लील फोटो और वीडियो मिले।
यूपी के आगरा में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। आगरा में सदर थाने में एक विवाहिता के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, गाली-गलौज और लज्जा भंग की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा युवती के मामा ने लिखाया है। मामा ने आरोप लगाए है कि भांजी ने शादी के फोटो देखने के लिए पति से पैन ड्राइव मांगा। पति ने गलती से दूसरा पैन ड्राइव दे दिया। उसे देखकर भांजी के होश उड़ गए। पति के कई युवतियों के साथ अश्लील फोटो और वीडियो मिले। इसके बाद उनके घर से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। युवती ने मामा को सारी बात बताई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार मुकदमे में लिखाया गया है कि युवती के माता-पिता का देहांत हो चुका है। मामा ने फरवरी 2025 में भांजी की शादी की। ससुराल आगरा के सदर क्षेत्र में है। भांजी को अपने ससुराल में एक महीने बाद ही कुछ अटपटा लगा। बाहर से युवक-युवतियां आते थे। सास यह कहकर शांत कर देती थी कि रिश्तेदार हैं। एक दिन युवती ने शादी के फोटो देखने को पति से पैन ड्राइव मांगा। पति ने जो पैन ड्राइव दिया उसे भांजी ने देखा तो उसके होश उड़ गए। आरोप है कि पैन ड्राइव में दर्जनभर युवतियों के साथ उसके पति के अश्लील फोटो और वीडियो मिले।
परेशान होकर युवती ने यह बात अपने मामा को बताई। मामा ने ससुराल पहुंचकर इस बात का विरोध किया। विरोध पर ससुराल वालों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस की मदद से मामा ने भांजी को ससुराल से निकाला। मुकदमे में आरोप है कि घर में सेक्स रैकेट चलता है। पुलिस ने युवती के मामा की ओर से मिली तहरीर के बाद दर्ज मुकदमे के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जाएगी। यह पता किया जाएगा कि आरोपों में कितनी सत्यता है।
पुलिस जांच के लिए वह पैन ड्राइव भी मांग सकती है। हालांकि अभी पुलिस को पैन ड्राइव दिया नहीं गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में दहेज उत्पीड़न का आरोप नहीं है। जो आरोप लगाए गए हैं वे गंभीर है। जांच शुरू कर दी गई है। मामले में सारे पहलुओं की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इनमें पैनड्राइव भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की सत्यता की जांच के बाद कार्रवाई होगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें